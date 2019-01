Los perfiles tecnológicos volverán a ser los más buscados por las empresas en 2019

Actualizada 08/01/2019 a las 17:07

Los perfiles tecnológicos volverán a ser tendencia en 2019, situándose de nuevo entre los más buscados por las empresas, según el Informe Los + Buscados de Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del grupo Adecco. Arranca un nuevo año con las expectativas del mercado laboral puestas en la creación de más y mejor empleo y con salarios competitivos.

Esta consultora ha presentado sus previsiones de empleo sobre cuáles serán los perfiles más demandados y los más cotizados del mercado de trabajo español en 2019. Se trata de perfiles muy diferentes por su formación y especificidades pero con un denominador común: ser estratégicos para los sectores que los reclaman. Además, cada vez es más importante que estos nuevos profesionales tengan un perfil multidisciplinar, con una gran polivalencia, capacidad analítica y orientación a resultados, así como una visión estratégica, proactividad y adaptación al cambio, necesidades que están más presentes que nunca en las empresas debido al entorno tan cambiante en el que las compañías operan actualmente.

El conocimiento de otras lenguas ya es una condición prácticamente obligatoria para los perfiles más cualificados y más allá del dominio del inglés, cada vez se valora más el conocimiento de una tercera lengua.

Desde el lado empresarial, atraer y retener el mejor talento posible es uno de los principales deberes que las organizaciones deben cumplir de cara a este nuevo año. Y es que, en este sentido, el talento se ha convertido en la clave principal de la competitividad de las empresas. Con modelos de relaciones laborales cada vez más complejos: economías colaborativas, externalización de servicios, trabajo por proyectos... Se trata de saber no solo atraer, sino retener y fidelizar el talento, que es el centro de las principales políticas de recursos humanos hoy en día.

Además, para 2019 las compañías no perderán de vista la necesidad de contar cada vez más con perfiles tecnológicos. Y es que el área IT y TELCO no para de expandirse y ofrecer nuevas oportunidades laborales, no siempre fáciles de cubrir para las empresas: desde la inteligencia artificial a las arquitecturas, el área de seguridad y el tratamiento de datos. Todas ellas seguirán siendo tendencia durante este 2019 que ya ha empezado, y que se ha comprobado que son críticas y esenciales para cualquier estrategia de negocio y tecnológica.

Igualmente, las compañías creen que es vital para su negocio generar bienes y servicios de alto valor añadido. El desarrollo económico de la sociedad actual dependerá en gran parte de la capacidad que ésta tenga de generar conocimientos científicos, tecnológicos e innovadores y de tener un liderazgo empresarial en I+D+i. Todo ello, respaldado por una clara estrategia comercial, financiera y corporativa que de soporte a esta misión.

PERFILES DIRECTIVOS MÁS BUSCADOS

Así, dentro del sector de telecomunicaciones, el perfil más buscado este año será el de especialista en la 'nube', al tiempo que el más cotizado será el de director de seguridad de la información (CISO), encargado de velar por la protección y seguridad de los datos de las empresas.



En el sector IT, el perfil más buscado será el de desarrollador Front End y el más cotizado el de arquitecto de Big Data, mientras que en el sector bancario, los más buscados serán los analistas en banca privada y los más cotizados, los directores generales de Banca de Inversión.



En el sector comercial, el perfil del profesional que más se buscará este año será el de 'Key Account Manager' y el más cotizado, el de director del área de exportaciones, mientras que en el sector legal, los más buscados serán los abogados fiscalistas, y los más cotizados, los socios con carteras de clientes.





