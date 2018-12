La CEN denuncia demora con las ayudas a la inversión

09/12/2018 a las 06:00

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) denuncia el “perjuicio en la actividad empresarial” que suponer la “demora” por parte del Gobierno foral en la publicación de la convocatoria de ayudas a la inversión para pymes industriales correspondiente a 2018.



La CEN, que solicita el apoyo a las pymes que ya han desarrollado sus inversiones a lo largo del año “sin ningún tipo de ayuda”, detalla que la publicación de la convocatoria “se ha ido retrasando todos los años”. “Mientras que en 2015 la convocatoria tuvo lugar en el mes de febrero, ya en 2016 se retrasó a junio y, el año pasado, se realizó en agosto, llegando al presente ejercicio, en el que todavía no se ha publicado”, afea. “Además, el plazo de presentación de proyectos en la convocatoria de este año (hasta el 31 de enero) tendrá las fechas navideñas de por medio, reduciéndose considerablemente los días hábiles. En definitiva, todos estos hechos provocan que las inversiones realizadas durante todo el 2018 y que quedaron fuera de la convocatoria del año pasado no van a recibir este tipo de ayuda”.



UNOS 7 MILLONES MENOS



La crítica de la confederación empresarial no se queda sólo en la demora por la publicación, sino que apunta también a un recorte en el dinero destinado a ayudas a la inversión por parte del Ejecutivo de Barkos. “Se ha ido reduciendo año tras año la partida. Mientras que en 2015 el montante de ayudas dirigidas a la inversión fue superior a los 16,7 millones de euros, en 2016 fue de 14,6 millones, el año pasado de 14 millones y este ejercicio será de 10 millones”, expone la CEN. “Esta tendencia a la baja contrasta, en cambio, con el aumento que ha tenido el conjunto del presupuesto público durante estos últimos años”.



Con todo, la CEN reclama la publicación de la convocatoria de ayudas a la inversión para pymes industriales de 2018 “con los fondos y partidas suficientes para atender los proyectos ya presentados en la convocatoria del año anterior y que quedaron descartados por la limitación presupuestaria y que atienda también a las inversiones ya realizadas durante el presente año”.

