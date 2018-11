EHNE presenta 8 enmiendas a los PGN "para mejorar el sector primario" navarro

Actualizada 26/11/2018 a las 18:57

El sindicato EHNE ha presentado ocho enmiendas a los presupuestos forales en las que solicita "incrementos sustanciales en algunas partidas y la creación de otras nuevas para mejorar las condiciones del sector primario" en Navarra. Sus demandas se refieren a inversiones en infraestructuras locales ganaderas, mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas, control de la fauna salvaje, incorporación de ganaderos a cooperativas de primer grado, ayuda a la trashumancia, gestión de lana de oveja latxa, ayudas al plan estratégico de esta raza y actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas.



En una nota EHNE detalla las ocho propuestas realizadas, que pasan por aumentar de 895.000 a 1,2 millones de euros la partida correspondiente a “Inversiones en infraestructuras locales ganaderas”, dado que la dotación inicial se ha agotado en años anteriores y han quedado fuera una treintena de entidades locales. Se ha propuesto también incrementar la partida relativa a “Inversiones en la mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas” desde los 150.000 euros previstos hasta los 250.000 euros, con especial hincapié en que estas ayudas sean orientadas a explotaciones extensivas de porcino.



Además, se ha demandado una nueva partida de gasto, de “Control de la fauna salvaje”, con una dotación de 150.000 euros; y otra destinada a la “Incorporación de ganaderos a cooperativas de primer grado”, que contaría con una asignación de 50.000 euros. EHNE ha propuesto una nueva partida de gasto, de “Ayuda a la trashumancia”, con un importe de 30.000 euros, que tendría topes de explotación y estaría destinada a que esta actividad no se abandone. Además, se ha demandado una nueva partida, relacionada con la “Gestión de lana de oveja latxa”, que tendría una dotación de 45.000 euros, basada en cálculos de la cantidad de lana que se produce por año y el coste que supone gestionar la misma en la planta de compostaje de Artajona.



Las dos últimas enmiendas se han presentado tras llevar a cabo un trabajo conjunto con la Asociación de Criadores de Ovino de raza Latxa de Navarra (ASLANA), una colaboración que EHNE pretende extender a otras entidades conocedoras del sector en los próximos años, con el objetivo de estudiar y valorar conjuntamente las distintas partidas presupuestarias con mayor criterio. Así, se pide doblar la partida de “Ayudas al plan estratégico de la oveja latxa” desde los 70.000 euros iniciales hasta los 140.000 euros, ya que EHNE considera que para llevar adelante las acciones previstas en ese plan de dinamización la cantidad original es insuficiente.



La octava enmienda propone incrementar la partida relativa al “Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas”, que se cifraría en 214.168 euros y no en los 154.168 inicialmente planteados para hacer frente al gasto de inseminación de latxa cara rubia que hasta ahora no estaba previsto. En la misma nota, EHNE destaca como "dato positivo" del proyecto de Presupuestos para 2019 el aumento que se ha producido en el presupuesto del sector -86,7 millones de euros-, de un 11,38 % respecto al del año pasado y de un 44 % respecto al de 2015.



Es sin embargo una cantidad que "sigue estando muy condicionada por los compromisos ligados al desarrollo del proyecto del Canal de Navarra, que suponen un tercio de dicho montante, lo que limita notablemente el uso de fondos públicos a otras necesidades más prioritarias del sector primario", advierten. Asimismo, al sindicato le parece "valioso" que se hayan consolidado "algunas medidas importantes" en lo relativo a los planes de inversiones -9,5 millones-, instalación de jóvenes -3,5 millones-, medidas agroambientales -3,15 millones-, producción ecológica -2,2 millones-, e indemnización compensatoria de montaña y zona desfavorecida -5,2 millones-, entre las más destacadas.

Etiquetas EHNE Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna

