María José Álvarez rechaza las cuotas para la mujer, "que se puede defender sola"

Actualizada 05/11/2018 a las 10:19

La presidenta del Grupo Eulen, María José Álvarez, ha apostado este lunes por mujeres "formadas y con ilusión" para el mundo empresarial, lo que le ha llevado a rechazar las cuotas y a asegurar que las mujeres se pueden defender solas.



Álvarez, invitada a los "Desayunos Empresariales" de Navarra Capital, preside el grupo Eulen con 50.000 trabajadores y 1.700 millones de euros de facturación en servicios de soluciones globales en un momento en el que se siente "incómoda y con pocas ganas de arriesgar" por medidas como la subida del SMI, que "puede costar 200.000 puestos" de trabajo en España.



Pese a todo ha augurado un buen cierre de ejercicio para la empresa familiar que lidera, a la que se incorporó en 1982 "casi como becaria" aunque licenciada en Derecho, con un Máster y bilingüe, y desde ese puesto aprendió haciendo estadísticas "el efecto multiplicador que tienen las empresas y que es muy difícil de valorar".



"Pasito a pasito subí peldaño a peldaño y hoy estoy arriba, pero no demasiado confiada porque la vida da 200.000 vueltas", ha dicho, y comentado que su trayectoria "va muy vinculada a su posición como mujer", lo que supone que "he peleado" y "asumido responsabilidades acorde con las decisiones".



En este sentido ha pedido a las mujeres que se formen y a la sociedad que "nos molesten pero no nos proteja tanto, que nos dejen trabajar" para que la mujer pueda hacer compatible su vida con su trabajo en aquello que le resulte "agradable". Por eso la presidenta de Eulen ha instado a las mujeres a "salir de su zona de confort" y con formación e ilusión emprender, si no es así "algo va mal". "En una sociedad patriarcal a la mujer le cuesta desarrollarse", ha admitido, y por eso ha abogado por conseguir en la empresa familiar que "la mujer esté de igual a igual con el hombre, porque las mujeres nos defendemos nosotras solas".



"A mí que no me metan en una cuota, yo estoy aquí porque he trabajado", ha dicho, y subrayado que como ella también trabajan duro y a diario muchas mujeres y hombres que no deben regirse por cuotas, aunque ha advertido de que las cosas "se están llevando a extremos irracionales y quizá pronto" las cuotas sean también para los hombres.



Álvarez ha agregado que igualmente le resulta "una tontería" y llegar "al absurdo" tener que hablar en masculino y femenino constantemente, de "empresas y empresos como irónicamente hizo la semana pasada el presidente de Mercadona, algo que en su opinión está "fuera de necesidad".



En referencia a la salud de los trabajadores ha comentado que las empresas del Grupo Eulen tiene unos buenos índices de siniestralidad porque se ha ido avanzando en la implantación de medidas (CDR) en todas las provincias y en los 14 países en los que se encuentra.



María José Álvarez ha defendido además "dar una oportunidad" a las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, incluida la población reclusa que antes o después saldrá en libertad, una responsabilidad social que "es obligación de las empresas" y que en Eulen arrancó con un grupo de 60 mujeres prostitutas.



También se ha referido a los errores que se pueden cometer al frente de una empresa y de todos el único que considera que no puede aceptarse es "meter la mano en la caja", porque errores "todos cometemos" y "dificultades hay todas, pero se superan con ilusión esfuerzo, trabajo y sacrificio", unos valores que "no deben cambiar".



Para terminar, María José Álvarez ha querido "defender al empresariado", al que ve "denostado" por "una mala imagen" que no comparte cuando se trata de personas "que se juegan su patrimonio", por eso ha aconsejado a los jóvenes que si quieren emprender "empiecen desde muy abajo".

