ELA dice que el 83% de la plantilla de Siemens Gamesa tiene "desgaste emocional"

ELA ha asegurado que Siemens Gamesa "suspende en riesgos psicosociales", según una encuesta realizada por la empresa a sus empleados en la planta de Sarriguren en la cual "un 83% de los 409 que participaron en el muestreo dice tener desgaste emocional siempre o casi siempre".



El sindicato ha afirmado en un comunicado que "las cotas de estrés laboral en la compañía son muy elevadas y una de cada cuatro personas encuestadas asegura haber padecido momentos ansiedad por motivos relacionados con su trabajo".



ELA ha resaltado que, en esta encuesta, "casi la mitad de las personas contestaron afirmativamente cuando se les preguntó sobre si temen un despido" y ha recordado que la empresa "ha sufrido dos procesos de reestructuración desde 2012".



"Los empleadas tampoco valoran positivamente la carga y organización del trabajo en algunos aspectos. De hecho, casi la mitad afirma no poder llevar al día su trabajo y el 71% denuncia que esta situación se ha agravado desde la absorción de Gamesa por Siemens", ha continuado el sindicato.



Por último, los encuestadas "no están satisfechos con la determinación de funciones y responsabilidades". "Así, tres de cada cuatro asegura tomar decisiones que no le corresponden y más de la mitad se queja de no recibir ni la formación, ni la información apropiadas para realizar su labor", ha detallado ELA.

