La nueva norma de emisiones dispara la venta de coches en agosto

29/08/2018 a las 06:00

Los concesionarios de vehículos están haciendo su particular agosto ante la entrada en vigor de la normativa que prohíbe vender coches a partir del próximo 1 de septiembre si su sistema de emisiones no está homologado con el nuevo protocolo que exige la Unión Europea. Las visitas de los clientes a estos centros está siendo muy superior a lo que viene siendo habitual en agosto, un mes en el que la actividad se reduce considerablemente. Pero este verano es diferente: las matriculaciones alcanzarán las 91.571 unidades, lo que supondrá un incremento del 26% frente al mismo mes de 2017.

Esa es la previsión que maneja Faconauto -la patronal de los concesionarios- y cuya confirmación -el dato definitivo se conocerá el viernes- supondrá posiblemente el mejor agosto de la última década, porque no se descarta rozar los 100.000 coches nuevos puestos en la calle. El último agosto con los mejores registros fue el de 2007, cuando alcanzaron 99.639 ventas. Entonces la economía crecía sin parar. Este atípico verano automovilístico tiene una explicación: la implantación del nuevo protocolo (WLTP), cuyas exigencias relativas a la contaminación son superiores al anterior (NEDC). Desde hace más de un año, todos los vehículos que salen de las fábricas ya cumplen la normativa WLTP, pero las marcas aún conservan un remanente de coches asociados al protocolo anterior, que no pueden comercializar a partir del próximo lunes, aunque su uso no se encontrará afectado por la nueva legislación. Ante esta necesidad comercial, los concesionarios están aplicando descuentos que, en algunos casos, llegan al 40% para poder dar vía libre a este 'stock'.

Por ello, las ventas están creciendo como la espuma. Hasta el lunes día 27 de agosto, las matriculaciones de vehículos de empresas casi se habían duplicado con respecto a las de hace un año, al alcanzar las 25.584 unidades. En este caso se incluyen las denominadas 'automatriculaciones', esto es, el registro de los coches en la Dirección General de Tráfico a nombre de los centros de ventas, aun sin ser matriculados a ningún cliente, a la espera de su futura comercialización. Esta práctica, que es habitual entre las marcas en épocas como finales de año, puede provocar que determinadas marcas se sitúen entre las primeras en el 'ranking' de ventas de agosto, según confirman fuentes del sector.

En las ventas a particulares, las matriculaciones ya suben un 17,5% con respecto a agosto del año pasado, hasta los 38.866 coches. Y en las compañías de alquiler, las compras también se han disparado este agosto a un ritmo cercano al 158% al aprovechar los acuerdos globales con las marcas para obtener un importante número de vehículos nuevos con descuentos considerables, para después usarlos en su actividad comercial, a pesar de que ya está concluyendo la campaña estival.

LA GASOLINA LIDERA

Lo que no ha modificado este auge de matriculaciones ha sido la preferencia de los conductores por adquirir vehículos de gasolina, frente a los diésel. Con los datos disponibles a la espera de los del cierre del mes, las ventas de los gasolina han aumentado un 77,5% con respecto a las de agosto de 2017, mientras que las de los diésel han crecido poco más del 10%. Si solo se tienen en cuenta las matriculaciones de coches entre particulares, los de gasóleo han vuelto a sufrir una caída del 23% en términos interanuales.

Desde el sector esperan que el retroceso del diésel se vaya aplacando a medida que pasan los meses. Y también admiten que septiembre puede sufrir, indirectamente, los efectos del aumento de ventas de vehículos de este agosto, al anticiparse muchas operaciones previstas para el inicio del curso escolar.

Selección DN+