El Grupo AN, premio a la Innovación de Cooperativas Agro-Alimentarias de España

El presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, ha recogido este miércoles en Madrid el Premio a la Innovación que le ha concedido Cooperativas Agro-alimentaria por "su apuesta por la innovación, que le ha llevado a participar en numerosos proyectos con los que ha mejorado sus procesos productivos en varios sectores, como el avícola, hortalizas, cereales, frutas o leguminosas".



Francisco Arrarás, en su breve discurso de agradecimiento, ha abogado por la innovación colaborativa ante "la necesidad de compartir conocimiento y experiencia con otros agentes de la actividad económica, educativa y tecnológica" porque "de lo que se trata es de dar valor a los productos de nuestros agricultores socios, porque sin ellos no podríamos hablar de agroindustria".



El jurado, formado por tres miembros de Cooperativas Agro-alimentarias, un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, la subdirectora general de Innovación y Modernización del Medio Rural del Ministerio de Agricultura; el jefe de Servicio de Promoción Cooperativa de la Subdirección General de Fomento e Innovación y el presidente de Cepes, otorgó el premio por unanimidad destacando, además de los proyectos concretos realizados y en curso, la "participación del Grupo AN en el EIT Food", consorcio paneuropeo de 50 entidades que "trata de colocar a Europa en el centro de la revolución mundial en el ámbito de la innovación y la producción alimentaria", ha explicado el Grupo AN en un comunicado.



La entrega del premio ha tenido lugar en el Salón de Actos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social tras la celebración de la asamblea de Cooperativas Agro-alimentarias para cerrar una jornada en la que se ha debatido el fenómeno de las 'Fake news -noticias falsas- en el sector de la alimentación'.



La entrega del galardón la ha realizado Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, acompañado por la dirección de Cooperativas Agroalimentarias y los miembros del jurado.



El presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, ha estado acompañado por el director general del Grupo AN, Alfredo Arbeloa, y la directora de la Fundación del Grupo AN, Maite Muruzábal, persona encargada de coordinar todos los proyectos de innovación en la empresa.

Selección DN+