Una bolsa 'unirá' a autónomos que se jubilan con pretendientes del negocio

La mercería de un pueblo o el ultramarinos de barrio que echa la persiana por jubilación de sus dueños, pero con una cuenta de resultados positiva. ¿Por qué perder esa riqueza? El Servicio de Trabajo del Gobierno foral está a punto de terminar lo que llama “bolsa de relevo de negocios” y que consiste en poner en contacto a los autónomos que desean despedirse del mundo laboral con quienes estarían dispuestos a coger el testigo de un establecimiento con clientela y solvencia demostrada. Mantener los negocios que existen en las ciudades y en los pueblos es tan importante como emprender. Con esta premisa, la bolsa de relevo de negocios estará lista en apenas tres semanas y ya cuenta con cuatro negocios “que funcionan estupendamente” y que buscan pretendientes para pasar el testigo.

La iniciativa fue anunciada este miércoles por el director del Servicio de Trabajo del Gobierno foral, Javier Zubicoa León, junto con su compañera de departamento, Susana Mateache Martínez. “Es un programa dirigido a facilitar la continuidad de las empresas en Navarra”, afirmó Zubicoa. Explicó que el autónomo propietario del negocio puede pactar con la persona interesada la fórmula del relevo. “Se puede quedar un tiempo más en el negocio para transmitir su conocimiento o bien quedarse con un porcentaje del negocio. Las opciones son muchas”, comentó.

ASESORAMIENTO GRATUITO

Quienes utilicen este servicio gozarán de un servicio de aseroramiento gratuito, sin coste alguno para ninguna de las dos partes. “Desde el departamento se ofrecerá orientación y acompañamiento mientras dure el proceso de relevo”.

No existen datos oficiales de cuántos negocios de autónomos con buen rendimiento económico se cierran por jubilación cada año por no encontrar a alguien que tome el relevo. “Sabemos que son muchos, sobre todo en zonas rurales. Un estudio orientativo en la zona de Burgui (Roncal) es que alrededor de un 75% de los negocios no disponen de relevo generacional, frente a un 25% que sí lo tienen”.

La medida es una de las novedades del l Plan de Autónomos del Gobierno de Navarra, aprobado el año pasado y con vigencia hasta el año 2020. Entre otros organismos, cuenta con el apoyo de las agencias de desarrollo local, Ayuntamiento de Pamplona, Seguridad Social, Servicio Navarro de Empleo y Asepe.

FORO Y OTRAS MEDIDAS

Otras medidas que se estudian incluir en el citado plan en aras de crear empleos autónomos es subvencionar el 100% del alquiler de un local de la empresa Nasuvinsa durante tres años. “También se ha pedido a los ayuntamientos que detecten dónde hay locales comerciales en sus pueblos”.

Otra actuación es la organización del I Foro del Trabajo Autónomo en el mundo agroalimentario, que tendrá lugar el próximo 10 de abril en Olite.

¿Cómo acceder a la bolsa de relevo?

La bolsa, una vez terminada, se ‘colgará’ en el portal La bolsa, una vez terminada, se ‘colgará’ en el portal www.navarraemprende.com Los interesados en buscar pretendientes para su negocio deben rellenar un formulario y Trabajo creará -siempre guardando datos confidenciales- un anuncio al que los interesados responderán rellenando otro formulario.

