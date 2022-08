El interés por las flipping houses despierta en España

¿Qué es el flipping inmobiliario?

El flipping inmobiliario es una tendencia de inversión inmobiliaria que tiene una gran vigencia en EEUU, pero que en España hasta ahora no tenía una gran implantación.

En esencia, el flipping inmobiliario consiste en comprar una vivienda con el único propósito de darle un lavado de cara, ponerla a punto y venderla tan rápido como sea posible. Evidentemente, el objetivo es venderla por un precio superior al que nos ha costado y los gastos de reformas que hayamos tenido que afrontar, así como los impuestos y otros gastos generados en el proceso.

Hay que decir que, aunque hablaremos de flipping inmobiliario, el flipping es una práctica que se puede llevar a cabo con cualquier tipo de activo al que se le pueda dar un lavado de cara. Una vez se hace esto, se vende y se obtiene un beneficio.

Características básicas del House Flipping

La clave del House Flipping es comprar barato y vender al mejor precio posible. Por tanto, hay que buscar viviendas que estén por debajo del precio del mercado, siendo que estas viviendas que se venden por debajo del precio del mercado suelen ser viviendas en mal estado o propiedad de personas que necesitan quitárselas de encima urgentemente por cualquier motivo.

Lo normal es que la vivienda esté a buen precio por estar en mal estado. En este caso, lo que se hace es realizar una reforma que puede ser más o menos profunda y ponerla otra vez a la venta.

¿Cómo hacer una buena inversión para House Flipping?

A la hora de hacer House Flipping es fundamental tener en cuenta algunos aspectos que siempre interesan a los potenciales compradores. Además, es fundamental que la propiedad tenga las características adecuadas para encajar en nuestro modelo de negocio. Si la vivienda cuenta con estas dos características, es una buena inversión.

Así, la vivienda que interesa es una vivienda que está en una buena localización, en un barrio que no está degradado y que, previsiblemente, no lo estará en el futuro. También interesa que la vivienda necesite una reforma, pero que no sea integral. Se trata de buscar las viviendas más baratas posibles, pero siempre considerando que el coste de la reforma no sea excesivo.

Los pioneros en House Flipping en el mercado español: Madrid y Andalucía

El mercado inmobiliario siempre se ha caracterizado por ser uno de los principales motores de la economía española. En el escenario actual, marcado por la inflación, el sector inmobiliario sigue creciendo, aunque de forma más moderada.

Por lo que respecta Madrid, la fiebre de las flipping houses ha llegado a la capital, pero hay que tener en cuenta los riesgos de la compra-reforma-venta, ya que los compradores reservan este tipo de activos con un 10% del precio pactado sin ni siquiera tener un documento de reserva en firme. A raíz de la falta de oferta se producen las mínimas negociaciones de precio y cierres muy rápidos. Por otro lado, las hipotecas ya preconcebidas han cambiado las reglas del juego de golpe, y esto supone una lucha adicional al escaso producto existente.

Si nos trasladamos hacia la Costa del Sol, en zonas como Marbella, Benahavís, Estepona o Sotogrande, que es donde se concentran las propiedades de lujo, el mercado de venta sigue disparado desde el desconfinamiento. Cabe destacar que la tendencia de la compra-reforma-venta que se ha observado también en la costa andaluza con un gran volumen de clientes inversores interesados en villas.

Desde Semana Santa se ha acelerado el ritmo de ventas debido al comprador prémium nacional y el europeo, británicos, belgas, suecos y franceses son los perfiles que se han encargado de su reactivación.

Es destacable el comportamiento del cliente ruso que desde la crisis de Crimea 2014 ha dejado de comprar en masa. Sigue activo para propiedades de lujo, ya que tras el inicio de la guerra están poniendo a la venta sus villas para poder disponer de tesorería.

La importancia del PSI – Personal Shopper inmobiliario en el House Flipping

Todo lo hablado sobre las flipping houses tiene sentido cuando tenemos un Personal Shopper inmobiliario ya que son operaciones con mucho riesgo si no estás bien asesorado.

En Navarra siempre ha existido la “compra-reforma-venta” dentro del sector. Te animamos a explorarlo siempre de la mano de un experto inmobiliario de tu confianza.