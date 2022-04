¿Comprarías una vivienda sostenible?

Se habla tanto de sostenibilidad que a veces suena como algo vacío pero en el sector inmobiliario la sostenibilidad es una realidad que ha calado hasta el punto de que la mayoría de los encuestados están dispuestos a pagar más porque la vivienda sea sostenible.

¿Qué es una vivienda sostenible?

Una vivienda sostenible es aquella que tiene en cuenta elementos ambientales y sociales durante todo el proceso de diseño y construcción. Dichos elementos están enfocados a reducir los impactos negativos en la salud de sus habitantes y en sus entornos sociales.

Alquiler y compra de viviendas sostenibles

Desde el alquiler hasta la compra, pasando por la rehabilitación y la creación de entornos verdes, la demanda de una vivienda más sostenible está cada vez más presente.

El régimen de propiedad influye en esta predisposición a mudarse a una vivienda más sostenible. El porcentaje de población que está dispuesto a pagar más por una vivienda, varía desde un 54% de los que quieren la vivienda en propiedad a un 39% de interesados en mudarse a una vivienda en alquiler.

En cuanto al papel protagonista de las sostenibilidad en la búsqueda de vivienda, el dato es claro: un 95,3% de los españoles que quieren mudarse, ya sea en régimen de alquiler o en propiedad, considera importante vivir en una casa sostenible.

El sobrecoste de las viviendas sostenibles

Es cierto que la decisión de pagar más por una vivienda sostenible dependerá mucho del precio final y del sobrecoste que pudiese acarrear. Así, el 47,9% de los demandantes de vivienda en alquiler estarían dispuestos a pagar más, pero siempre dependiendo del sobrecoste, una proporción que para los demandantes de compra es del 37,2%. No obstante, en ambas situaciones, la mayoría de los ciudadanos encuestados no pagarían más de un 5% adicional por una residencia eficiente.

Las causas del encarecimiento de dichas viviendas vienen dadas por la mayor calidad de los materiales y los usuarios lo asumen porque lo consideran una inversión y creen que reducirá sus facturas a largo plazo. Además, su preocupación medioambiental les anima a asumir este sobrecoste debido a una mayor calidad de los materiales de la vivienda.

La edificación es altamente responsable de la contaminación

La edificación es uno de los sectores más contaminantes a nivel global, siendo responsable en la Unión Europea del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de CO2, según la Comisión Europea.

Por ello, parece que el sector debe avanzar hacia un mayor compromiso con la sostenibilidad ambiental, y esta apuesta pasa por el fomento de una vivienda más respetuosa con el medio ambiente y que tenga en cuenta criterios como la eficiencia energética.

La sostenibilidad ocupa un lugar cada vez más destacado en la agenda del sector inmobiliario, dentro del objetivo europeo de reducir las emisiones de carbono en un 55% antes de 2030, y en hacer realidad un parque inmobiliario neutro en emisiones para 2050.

Aspectos técnicos de la sostenibilidad

Los aspectos más valorados en materia de sostenibilidad a la hora de buscar vivienda, entre los compradores , son:

• Aislamiento térmico (52,3%)

• Equipos eficientes de calefacción e iluminación (45,7%)

• Sistema de ventilación óptimo (44,4%)

Y entre los usuarios que quieren alquilar , son:

• Sistema de aislamiento (43,1%)

• Sistema de ahorro de agua (40,5%)

• Equipos eficientes de calefacción e iluminación (40,3%).

Los negacionistas

Como en todo, hay que tener en cuenta el segmento de la población que no está dispuesta a pagar por una vivienda sostenible. Las causas son varias, ya sea porque no están dispuestos a pagar más, ya sea porque no entiende el concepto de vivienda sostenible, o porque no están interesados en el concepto de sostenibilidad.