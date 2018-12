La empresa debe a cada empleado 28 minutos al mes de media

19/12/2018 a las 06:00

Existe una especie de tópico que sitúa a España como un país con un alto grado de absentismo laboral. Sin embargo, CC OO presentó este martes, 18 de diciembre, un informe con datos oficiales del INE que desmonta este mito.

El estudio concluye que España no es un país absentista, más bien al contrario, puesto que apenas tiene una tasa del 0,18%. De hecho, en realidad es la empresa la que debe a cada trabajador tiempo, en concreto 28 minutos el mes de media. Y esto se extrae del dato de que el absentismo en sentido estricto supone una pérdida media de 16,8 minutos al mes por ocupado, mientras que las horas extras no pagadas representan prácticamente el triple: 45 minutos al mes. De aquí se deduce que en realidad los empleados trabajan de media 28 minutos más del tiempo estipulado.

Lo primero que hace el informe es tratar de definir lo que es absentismo, ya que muchas veces se identifica absentismo laboral con el concepto más amplio de ausencia de trabajo, en el que se incluyen permisos, excedencias, vacaciones, días festivos, jornada de verano, actividades sindicales, huelgas, expedientes de regulación de empleo, etc. "Con datos interesados se pretende dar una imagen distorsionada del absentismo en España focalizada especialmente en la lucha contra las bajas por enfermedad", según destaca el sindicato.

En este sentido, la tasa de absentismo en el sentido más amplio, en el que se incluye todo tipo de horas no trabajadas y pagadas respecto a las horas pactadas, se situó en el 14,1% en 2017, según los datos que CC OO recoge de la Encuesta de Coste Laboral del INE. Esta cifra se extrae de las 150 horas pagadas al mes, de las cuales 129 fueron horas efectivas trabajadas y 21 fueron horas remuneradas pero no trabajadas.

Sin embargo, de estas horas, una vez que se excluyen las horas de vacaciones, permisos de maternidad y paternidad, las bajas por IT, etc., quedarían apenas 0,28 horas al mes no justificadas al incluirse en 'Otros motivos'. De esta forma, la tasa de absentismo pasa del 14,1% al 0,18%, lo que supone que la pérdida de tiempo por cada trabajador se sitúa en apenas 16,8 minutos mensuales.

A LA COLA EN EUROPA

Pero además de esta estadística hay otra que también desmonta el mito: la que ofrece la encuesta realizada por Eurofound y que refleja que el 73% de los entrevistados españoles afirmó no haber faltado ni un día al trabajo por motivos de salud en el último año, frente al 55% de media de la Unión Europea, según resalta el informe. De hecho, se trata del quinto país europeo con menos absentismo por enfermedad, superado por otros como Alemania, Suecia, Noruega.. donde presumen de tener unas relaciones laborales perfectas.



