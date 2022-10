El alma de la fiesta ilumina Lekunberri

Las mejores fiestas del mundo”, a los ojos de quien cuidó que así lo fueran en Lekunberri , despegaron este viernes con el cohete prendido con sus manos. Inma Etxarri Sucunza, -técnico de Cultura y bibliotecaria,de la localidad, en palabras del alcalde, Gorka Azpiroz-, recibió el encargo de sus vecinos de iluminar la noche y la celebración vecinal. Su nombre fue propuesto y elegido en votación popular. Acompañada de su marido,; su madre,, y su tía, proporcionó una nueva alegría a sus vecinos con el anuncio de seis días de asueto y diversión en honor a El Pilar. La que durante años fue la encargada de entregar el cohete, como recordó, lo recibió en un protocolo encabezado con palabras suyas de agradecimiento a particulares y colectivos de voluntarios que han hecho y hacen posible que se transforme Lekunberri en torno al 12 de octubre. Desde la primera vez, a la edad de 15 años y junto a su cuadrilla, arrimó el hombro para abrir un paréntesis de celebración en la rutina y obligaciones cotidianas. “No me gusta los homenajes, pero sí he agradecido durante estos días las felicitaciones recibidas en la calle” dijo quien este viernes no olvidó a, convaleciente en el hospital. Con ella Mitxausenea se convirtió hace 31 años en referente de la promoción de expresiones creativas como Casa de Cultura. “Las fiestas -remató- son un compendio de actividades del pueblo y para el pueblo”. Con un presupuesto de 54.000 euros -un 60% más que el año pasado-, la programación de este año se estirará un día.