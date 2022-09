El estado del área de autocaravanas divide a alcaldía y oposición en Lekunberri

área de autocaravanas, caravanas y vehículos-vivienda, acondicionado en una parcela de la carretera de Lekunberri que desemboca en San Miguel de Aralar, mantiene divididos a los grupos de alcaldía y oposición en la localidad. En el solar –indica EH Bildu- se preveía construir 120 apartamentos, que finalmente no se erigieron. El alcalde, Gorka Azpiroz, de Lekunberriko Taldea, recuerda que fue aprobada una ordenanza ante la reclamación de una solución señalada por vecinos a los problemas de aparcamiento de este tipo de vehículos en el centro urbano. EH Bildu coincide en este aspecto. El objetivo –dice en un comunicado- era “regular el aparcamiento y prohibir la acampada libre”. Las condiciones en que se encuentra el, acondicionado en una parcela de la carretera deque desemboca en San Miguel de Aralar, mantiene divididos a los grupos de alcaldía y oposición en la localidad. En el solar –indica EH Bildu- se preveía construir 120, que finalmente no se erigieron. El alcalde, Gorka Azpiroz, de Lekunberriko Taldea, recuerda que fue aprobada una ordenanza ante la reclamación de una solución señalada por vecinos a los problemas de aparcamiento de este tipo de vehículos en el centro urbano. EH Bildu coincide en este aspecto. El objetivo –dice en un comunicado- era “regular el aparcamiento y prohibir la acampada libre”.

El problema –agrega la formación abertzale- surgió a la conclusión del período de vacaciones de verano. La zona reservada presentada un “estado inapropiado”: “A principios de septiembre, se encontró basura en diferentes lugares en la urbanización donde está el servicio (plásticos, residuos de obras, cristales,…). Hemos solicitado al Ayuntamiento que adopte medidas, pero ya han pasado tres semanas y no hemos recibido respuesta alguna. Las basuras continúan en el mismo sitio, dando una imagen lamentable del entorno. El terreno no está preparado para albergar un aparcamiento de autocaravanas, caravanas y vehículos-vivienda. Por ejemplo, carece de infraestructuras para recolectar las aguas fecales, nadie controla los accesos y salidas en dicha zona, no se ha concretado cómo debe hacerse la gestión de las basuras,…El área donde se instaurará este aparcamiento es propiedad privada y no está completamente urbanizado ni finalizado. Por ejemplo, hay instaladas farolas, pero están totalmente destrozadas”.

Como respuesta, el alcalde aclara en primer lugar que existe “una multipropiedad” sobre el terreno. Las limitaciones en materia de infraestructura “no quita que no se pueda usar”, añade. La voluntad del Ayuntamiento es adecuar este año “unos servicios mínimos” en una primera fase. En 2023, las prestaciones “se mejorarán”. Sobre la basura, señala que el terreno “ha estado peor. Lo de ahora no es para tanto, aunque todo es mejorable”. Azpiroz recuerda a EH Bildu su ausencia en el proceso de participación previa a la aprobación de la ordenanza.