Teresa Motos, oro olímpico en el 92, lanzará el cohete de Elizondo

Se cumplen 30 años desde que la selección española de hockey sobre hierba, de la que formó parte Teresa Motos, ganara la medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Para celebrarlo, los vecinos de Elizondo la recibieron por todo lo alto y, ahora, tres décadas después, la exjugadora será la encargada de lanzar el cohete que dará comienzo a las fiestas de la localidad. Lo compartirá con el niño Sami Ouady, ganador del concurso infantil de dibujo sobre las fiestas.

relación muy fuerte con Elizondo. “Mi madre era de aquí y desde pequeña he venido mucho en verano, incluso me ha tocado entrenar alguna vez en el pueblo”. Ahora reside en Pamplona y sigue yendo al municipio habitualmente. “Es un honor y una suerte ser la encargada del chupinazo. Te sientes querida y es un momento especial además de poder compartirlo con la gente”, ha explicado Teresa Motos. Natural de San Sebastián, siempre ha tenido una. “Mi madre era de aquí y desde pequeña he venido mucho en verano, incluso me ha tocado entrenar alguna vez en el pueblo”. Ahora reside en Pamplona y sigue yendo al municipio habitualmente. “Es un honor y una suerte ser la encargada del chupinazo. Te sientes querida y es un momento especial además de poder compartirlo con la gente”, ha explicado Teresa Motos.

Empezó practicando el hockey sobre hierba cuando tenía 10 años en el colegio. Poco a poco, fue destacando y pronto entró en el equipo de la Real Sociedad. A los 15 años, le llamaron para jugar en la selección española, con la que más tarde conseguiría la medalla de oro en su modalidad. Sin embargo, no fue un logro fácil porque entonces el deporte femenino no estaba muy desarrollado. “Había mucha gente que no daba un duro por nosotras. Tuvimos que romper muchas barreras y Barcelona supuso un punto de inflexión”, ha señalado.

Desde el anuncio de las Olimpiadas, aumentó la inversión estatal en deporte y con ello la intensidad de los entrenamientos. “Desde el 87 todo fue a más. Hubo momentos muy duros e intensos, pero también de unión en el equipo. Todas teníamos un objetivo común y eso nos ayudó a esforzarnos”, ha contado la exjugadora.

En 1997, Motos fue elegida la mejor deportista navarra y en la actualidad es profesora de Educación Física en un colegio de Pamplona.

Además de conmemorar el aniversario de la medalla de oro, el ayuntamiento también pretende visibilizar el deporte femenino con el chupinazo. “Es bueno que la gente sepa que se necesita implicación, no solo de los deportistas sino también de las instituciones, y esfuerzo y mucha dedicación para conseguir logros”, ha determinado la medallista.