Destrozan en unas fiestas de Bera un jardín urbanizado en auzolan

jardín urbanizado por quince vecinos de auzolan ha sido destrozado en los dos últimos fines de semana. Los voluntarios se esforzaron en mayo en preparar el terreno y realizar su plantación para ver frustrado su trabajo por el comportamiento incívico de un grupo de desconocidos durante los dos últimos fines de semana en la calle Julio Caro Baroja. La vía se encuentra en el barrio de Altzate, que celebraba sus fiestas. Las sospechas de los hortelanos voluntarios se centra en personas que se encontraban de fiesta.

“El primer fin de semana muchas plantas fueron arrancadas de su sitio y arrojadas en las inmediaciones y casas de alrededor. Recuperamos la mayoría de las plantas y las volvimos a plantar. En la noche del viernes al sábado de las fiestas de Altzate, por segunda vez, han deshecho el jardín. En esta ocasión el destrozo ha sido total, y han roto el trabajo realizado por un grupo de vecinas y vecinos en auzolan”, según denuncian en un comunicado.

A la vista de lo sucedido, consideran necesario “reflexionar sobre lo que ocurre con lo público y comunitario. Lo ocurrido este fin de semana no es nuevo. Cada vez que hay fiestas aparecen destrozados el mobiliario urbano, los contenedores, las señales de tráfico y las flores de los jardines y de particulares. En esta ocasión le ha tocado al jardín que con tanto cariño y trabajo habíamos levantado un grupo de vecinas y vecinos con la colaboración del Ayuntamiento. Y no podemos ni entenderlo ni aceptarlo”.

“Si para divertirse –añaden- hace falta romper y deshacer cosas, si la fiesta se relaciona con deshacer lo que otras vecinas y vecinos del pueblo han hecho, mal andamos. Destruir los bienes públicos, lo comunitario nos perjudica a todas las vecinas y vecinos. En euskera hay una frase que dice que el burro de todas y todos, se muere de hambre. Pues no estamos dispuestas a aceptarlo. Queremos reivindicar que, si el burro es de todas las personas, lo debemos cuidar en comunidad”.

Bajo su perspectiva, “estas actitudes, además de una enorme falta de respeto, suponen un gasto muy grande, y que el dinero que se destina a reparar los desperfectos no se destina a otras cosas. Los bienes públicos pertenecen a toda la ciudadanía, y son para disfrute común. Pero su cuidado y mantenimiento también son tarea y responsabilidad de todas nosotras. Tenemos una gran riqueza que no podemos desperdiciar. Han sido muchas las cosas que se han conseguido en auzolan, que los ciudadanos han levantado con sus manos y su esfuerzo durante décadas, y no podemos desperdiciar esa riqueza. Y por eso empezamos a hacer los jardines en auzolan, porque queremos ver el pueblo más bonito, más habitable, más amable y cómodo para todas las personas de todas las edades. Porque creemos que Bera es un buen lugar para vivir, pero queremos que sea mejor. Y porque queremos sentirnos orgullosos de nuestro pueblo”.

De manera especial se dirigen “a quienes con tanta valentía han desmantelado el jardín” para pedirles que “con la misma osadía den la cara y muestren voluntad para reparar el daño causado, trabajando junto a nosotros, en auzolan, rehaciendo el jardín. Eso sí sería actuar con civismo”.

Del mismo podo solicitan “la implicación del resto de la ciudadanía, para que hablen de ello en la cuadrilla, educando en casa, y haciendo ver la importancia de lo público y lo comunitario y que el cuidado de los recursos que son de todas las personas nos atañe a todas. Y denunciando actitudes como éstas. Si lo hacemos entre todos, si todos ponemos una semilla, las que hoy son plantas arrancadas de raíz, mañana podrán ser jardines espectaculares”.