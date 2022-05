Denuncian la falta de cuatro médicos en la Zona Básica de Salud de Alsasua

falta de médicos y el incumplimiento de promesas por parte del Gobierno foral para subsanar un problema que viene arrastrándose desde meses atrás, según denuncian. El presidente de la Zona Básica de Salud de Alsasua y los alcaldes de Olazagutía Ziordia denunciany el incumplimiento de promesas por parte del Gobierno foral para subsanar un problema que viene arrastrándose desde meses atrás, según denuncian.

Tal y como recogen Javi Paz, Joseba Vizuete y Olazt Irizar, desde su condición de presidente de la zona y primeros ediles de Olazagutía y Ziordia, respectivamente, “en Alsasua hay 3 médicos y una pediatra. Tenía que haber 6 médicos y pediatra y medio. En Olazagutía, un médico o médica tendría que pasar consulta todos los días, y se está pasando consulta tres días a la semana. En caso de urgencias los otros dos días se tienen que trasladar desde Alsasua. Y en Ziordia no hay médico o médica.Esa falta de médicos o médicas se cumple con sustituciones, pero hay veces que no viene nadie. Y algún día el personal de la consulta ha tenido que poner un papel en la entrada anunciando que no se podían atender más que las urgencias”.

“Llevamos varios años repitiendo –aseguran los firmantes de un comunicado- que la situación de nuestra zona básica de salud es insostenible. Hemos tenido varias reuniones en relación a este tema con responsables del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Además de intentar buscar una solución al problema en esas reuniones, también hemos salido a la calle a denunciar el tema, en Alsasua, en Pamplona, etc.”