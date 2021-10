Alsasua dedica el albergue a honrar la memoria de Marino Ayerra

albergue para personas sin hogar de honrar la memoria y bautizar la nueva dotación con el nombre de Marino Ayerra, el párroco de la localidad durante la Guerra Civil que dejó huella en el vecindario por su espíritu altruista, su talla humana y su sensibilidad por los desfavorecidos de desigualdades. Su biografía fue fuente de inspiración de su sobrina Helena Taberna en la producción cinematográfica La Buena Nueva. El nuevode Alsasua se inauguró el sábado en una de las antiguas casas de camineros. Tuvo un carácter oficial el protocolo, aunque permanezca abierto desde principios de año. El Ayuntamiento diferenció ambas fechas con intención der la nueva dotación con el nombre de, el párroco de la localidad durante la Guerra Civil que dejó huella en el vecindario por su espíritu altruista, su talla humana y su sensibilidad por los desfavorecidos de desigualdades. Su biografía fue fuente de inspiración de su sobrina Helena Taberna en la producción cinematográfica La Buena Nueva.

Marino Ayerra fue autor del libro 'No me avergoncé del Evangelio', que volvió a ser editado meses atrás con financiación del Ayuntamiento de Alsasua. Abandonó los hábitos pero no renunció a sus principios evangélicos ni de solidaridad, puestos de manifesto el pasado fin de semana por autoridades locales y familiares que participaron en la inauguración del albergue que llevará su nombre.

La nueva dotación comenzó a tomar forma hace tres años cuando el Ayuntamiento dio un primer paso administrativo al objeto de sustituir el antiguo alojamiento, situado en un local anexo al desaparecido convento de los Capuchinos.

Sus limitaciones y condiciones abocaron a las autoridades locales de legislaturas pasadas a buscar una alternativa. Sus gestiones desembocaron en la firma de un convenio con el Gobierno de Navarra para obtener la cesión de una de las antiguas casas de camineros. Como segundo trámite municipal, los presupuestos municipales de 2018 contemplaron una primera partida de acondicionamiento. El consistorio se aseguró una subvención de 50.000 euros. Las gestiones emprendidas entonces sucedieron a un primer intento en 2017 en el que el Ayuntamiento llegó a reservar 106.000 euros del remanente de tesorería. Finalmente, sus planes quedaron anulados. En abril del año pasado, en medio de la pandemia, el albergue de Alsasua pudo abrirse a petición realizada por el Gobierno de Navarra para atender necesidades en un momento delicado.