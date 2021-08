Ingresado tras sufrir la embestida de un novillode raza ‘Betizu’ en Arano

vecino de resultó herido el pasado sábado tras ser embestido por un novillo de raza Betizu cuando paseaba en el barrio de caseríos de Suro. Sufrió un puntazo y un fuerte golpe a la altura de la rodilla izquierda y en un codo. Varón de 60 años, se encuentra ingresado desde el martes en el Hospital Donostia. Unde Arano tras serde raza Betizu cuando paseaba en el barrio de. Sufrió un puntazo y un fuerte golpe a la altura de la rodilla izquierda y en un codo. Varón de 60 años, se encuentra ingresado desde el martes en el

El herido explicó este viernes 6 de agosto desde su habitación del hospital que el sábado paseaba temprano, como cada día, entre las 6.30 y 7 de la mañana, en compañía de su perro. “Voy siempre y, de paso, a ver si encuentro algún hongo”, describía que se topó en su camino con un ejemplar de raza Betizu, ganado vacuno semisalvaje. “No sé qué pasó, yo me aparté para que pasara, dejando al menos metro y medio de distancia, pero cuando llegó a mi altura giró la cabeza y me embistió, me golpeó en la rodilla y en el codo y caí al suelo”, apuntaba que “era un ejemplar de año y medio más o menos y unos 200 kilos de peso, que habría peleado con otro o se enfadó por el perro..”. “No sé qué pasó, nunca imaginé algo así”, mencionaba que “en Goizueta y Arano hay ahora muchos betizu, no solo en el monte, también en los barrios”. “Tengo 60 años, por la zona pasean muchas mujeres mayores, si les hubiera tocado a ellas...”, lamentaba el afectado.

El vecino de Arano no fue al médico, se colocó hielo y el brazo en cabestrillo “porque el codo era lo que más dolía”. Pero con los días “la rodilla se inflamó mucho y el dolor era ya grande” hasta el punto de que no podía apoyar el pie en el suelo. De modo que el martes decidió ir al hospital. “Vi que no podía pisar el embrague del coche y pedí ayuda a un amigo de Goizueta para ir a San Sebastián”, explica que allí le indicaron que la herida de la rodilla se había infectado y le han pautado un tratamiento con antibióticos. “El lunes me volverán a hacer una analítica, esperemos que la infección se controle, pero aún tendré que estar varios días ingresado”, indicaba que dio aviso al dueño del betizu y éste ha dado parte a su seguro. “Yo también tendré que dar parte. Creí que todo pasaría de forma más leve, pero al final he acabado así. Espero que este tema se solucione, creo que se va a formar una comisión para tratarlo”, concluyó.