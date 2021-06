Leitza advierte al Gobierno foral del “muy deficiente” transporte público

Actualizada 10/06/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento y los vecinos de Leitza apremian al Gobierno foral a buscar una solución al “muy deficiente” estado del transporte público que obliga, cuando se puede, a echar mano del vehículo privado para desplazamiento. “La gente que tiene que ir al trabajo, al médico, a estudiar o a realizar otras gestiones fuera de Leitza no puede utilizar el transporte público, ya que las frecuencias y los horarios son escasos e inadecuados”, asegura el consistorio en un comunicado. Sus responsables anunciaron el martes el inicio de una campaña de recogida de firmas en la localidad para pedir al Gobierno de Navarra la puesta en marcha un nuevo servicio de transporte público interurbano de autobuses.

La condición “precaria” de la prestación no es una novedad, según los responsables municipales. “El problema -dicen- que viene de tiempo atrás. En las últimas décadas no ha habido mejoras sustanciales, y esto obliga a nuestros ciudadanos a tener que moverse con transporte privado. De esta manera, la gente mayor o la que no tiene coche tiene grandes problemas cuando tiene que salir de Leitza”. La situación “ha empeorado” desde el inicio de la crisis causada por la pandemia. “El Gobierno de Navarra ha reducido más el servicio”, denuncia la corporación, regida por EH Bildu.A ejemplos concretos se remite en su denuncia pública: “Para ir y volver a Tolosa, Pamplona y San Sebastián se han suprimido todos los servicios que había los sábados y días festivos, de forma que los fines de semana no hay servicio de autobús público en Leitza. Por el momento se nos ofrece sólo el servicio de transporte público interurbano en días laborales, con escasa frecuencia y en horarios inadecuados”.

Desde 2015

El Ayuntamiento afirma también que se ha reunido “muchas veces” con el Ejecutivo navarro desde 2015 para abordar la cuestión. Durante todos estos años “han sido muchos los informes, aportaciones y propuestas que se han compartido. Desde el inicio, el Gobierno de Navarra anunció su intención de renovar el servicio de transporte público interurbano de autobuses en toda Navarra, y en las reuniones iniciadas en 2015 manifestaba que había comenzado a elaborar los pliegos para renovar el servicio que afecta a la zona de Leitza (zona Pamplona-San Sebastián). Pero 6 años después, el procedimiento de contratación del nuevo servicio aún no ha finalizado”, observa el consistorio. La revindicación de una solución definitiva motivó la celebración de un encuentro abierto a la ciudadanía días atrás en la sala Leitzako Herri Aretoa. La sesión concluyó con la voluntad de llevar a cabo una campaña de recogida de firmas bajo la coordinación municipal.