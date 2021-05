Un modelo de visitas autoguiadas revela el patrimonio de Lekunberri

Actualizada 25/05/2021 a las 06:00

La tecnología, al servicio del pueblo. La historia y el patrimonio de Lekunberri no son secreto para los visitantes que, con un dispositivo de lectura QR, tipo móvil, pueden descubrir su riqueza. De momento son 10 los códigos instalados y ofrecidos en euskera, castellano e inglés los que permiten realizar este recorrido por el entramado urbano y poder concluirlo con la satisfacción de haber descubierto su singularidad y el tesoro que custodia el presente sobre la base de un rico pasado.

Los detalles del programa de QR , que se verán presumiblemente enriquecidos este año con la adaptación de 6 nuevos puntos y la incorporación del francés como nuevo idioma, fueron desvelados la semana pasada en Fitur por el alcalde, Gorka Azpiroz, y la edil María Jesús Ayestarán.

La Vía Verde del Plazaola “es un espacio referencial e invita al turista a visitar el casco urbano, mediante códigos QR; de esta manera conseguimos que la localidad no sea un lugar de paso, si no de destino”, exponen como argumento al modelo de promoción. “Las nuevas tecnologías -según el resumen de su presentación en Fitur- avanzan muy deprisa y en el campo del Turismo también. El papel, se va quedando atrás, sustituido por el teléfono. La información en este tipo de formato, se actualiza rápidamente con un bajo coste; ocupa poco espacio y no genera basura”. l sistema de “visitas auto-guiadas” tiene además la virtud, según sus promotores, de ofrecer libertad al visitante para realizar su recorrido turístico de forma libre, “eligiendo la fecha y la hora que más le interese”.

MUNICIPIO PIONERO

De acuerdo a la difusión dada en la feria internacional de turismo, “Lekunberri ha sido municipio pionero en este tipo de rutas en la comarca, poniendo en valor, además, aspectos como la arquitectura civil rural, la toponimia local o el euskera. Una idea que ya se ha transmitido a otros municipios del entorno con el fin de generar una oferta similar en otros núcleos de la comarca”, como detallaron.

“Siendo la vía verde un eje central de la ruta, y por extensión de la oferta turística local y comarcal, esta oferta busca la transversalidad con el territorio, invitando a conocer el patrimonio y oferta que se encuentra en el entorno de la vía verde. Se trata, por tanto, de una ruta auto-guiada que permite conocer más allá de la vía verde, y generar estancias más largas en el municipio más allá de transitar exclusivamente por la vía. Es una invitación para conocer el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural de Lekunberri”, se añade en la explicación dada.

La Vía Verde del Plazaola participa de un proyecto más ambicioso, concebido en Navarra como Ederbidea, que recibirá la afuencia canalizada a través de la Vía Verde del Bidasoa dentro de la ruta Euroveló 1.