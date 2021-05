Baztan busca regenerar los 29 cascos históricos de sus 15 pueblos

Actualizada 08/05/2021 a las 06:00

El Plan Especial de Reforma Interior aspira a convertirse en un medio de regeneración de los cascos históricos de Baztan. Afectarán a los 29 núcleos de sus 15 pueblos, como recordó ayer el alcalde, Joseba Otondo (EH Bildu) con motivo de la adjudicación de su elaboración. Según precisó, “deberá delimitar e identificar los núcleos históricos, y propiciará la rehabilitación integral, física y social de los Centros Históricos recuperando el uso de los mismos para uso residencial y equipamientos y servicios manteniendo el paisaje urbano mediante la conservación del patrimonio y de las invariantes tipológicas de las edificaciones”.

La adjudicataria de la redacción es Paisaje Transversal. Percibirá 104.000 euros, IVA excluido. El montante cuenta con la financiación del 80% por parte del Gobierno de Navarra. El plazo de elaboración se extiende a 20 meses.

“Entre las novedades de este plan -como precisó el alcalde- destaca la elaboración de criterios para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio y la incorporación de mecanismos de urbanismo inclusivo en el diseño de los espacios públicos dando respuesta a las demandas de los diferentes sectores de la población por razones de edad, dependencia o género. Además, propondrá ordenanzas y normativas que incentiven la recuperación de las características arquitectónicas, urbanísticas y ambientales que caracterizan a los conjuntos históricos. Y establecerá la posibilidad para que los núcleos históricos del valle pueden ser áreas de rehabilitación preferente y optar de este modo a mayores ayudas”.

Ofrece el Ayuntamiento argumentos para justificar su apuesta de revitalización de los cascos históricos: “El vaciamiento de los núcleos de población se ha producido lentamente, debido a diferentes motivos. Sin embargo a medida que el patrimonio edificado se estaba vaciando se estaba construyendo más que nunca en el entorno de pueblos, artificializando terrenos de vocación agrícola”. “Un ejemplo extremo sería Aroztegia”, según interpreta Joseba Otondo.

REHABILITACIÓN DE CASAS

“Es evidente que los núcleos urbanos de Baztan se están vaciando -aunque la población a nivel de municipio se mantiene estable- y que hay que dar una respuesta a esta situación”, agrega.

A los datos se remiten las autoridades locales para corroborar esta impresión. “Según el Instituto de Estadística de Navarra, en 2018 en todo Baztan había 4.472 viviendas, de las cuales 1.603 viviendas, el 35,8% del total eran no principales, es decir, estaban vacías o eran segundas residencias. Los datos, por supuesto, no muestran toda la complejidad de lo que está pasando. Ya que no todos los inmuebles están en las mismas condiciones, tipologías diferentes tipologías o están en un entorno no urbano”.

Con esta perspectiva, el Ayuntamiento se propone “revertir la situación” con el encargo del Plan Especial de Reforma Interior “para revitalizar los núcleos urbanos del municipio y favorecer la rehabilitación de las viviendas”. Con ello, persigue “ampliar la oferta de vivienda renovando el parque de vivienda existente”.

Con independencia de sus propósitos en esta materia, los regidores municipales entienden que “el reto requiere de formas de cooperación colaborativas y cooperativas o adecuar el decreto foral que regula las condiciones de habitabilidad, etc”. En esta línea, anuncian la celebración de un curso de verano de la UPV el 1 de octubre “donde se debatirá sobre el patrimonio construido, vivienda y promoción colaborativa y cooperativa”. Las autoridades locales también recuerdan las iniciativas parlamentarias llevadas a cabo en la legislatura anterior en el mismo sentido. “Durante muchos años la agenda pública ha estado marcada por la recalificación de los suelos y la construcción; es hora de fijar la atención en lo que tenemos construido y cómo aprovechamos lo mejor posible”, dicen.

