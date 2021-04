El Gobierno foral envía cartas a direcciones antiguas de Elizondo

Actualizada 21/04/2021 a las 06:00

Geroa Bai apelará este jueves en pleno al apoyo del resto de las formaciones que integran el Ayuntamiento de Baztan para solicitar al Gobierno de Navarra la corrección en el envío equivocado de correspondencia con membrete de diferentes departamentos a vecinos de Elizondo. El error se encuentra, por las averiguaciones realizadas por la coalición nacionalista, en la conservación por parte del emisor de direcciones anteriores a los cambios efectuados y comunicados por el Ayuntamiento en 2012.

Las consecuencias son especialmente notorias en la actualidad por la remisión de cartas de Hacienda, en un período especialmente sensible por la campaña de la declaración de la renta en Navarra.

“Hay vecinos que han llamado al departamento para cambiar las direcciones. Sin embargo desde el departamento se les informa que dicho cambio lo deben de hacer en las oficinas de Pamplona”, como se puede leer en la moción de Geroa Bai. Existe una segunda traba que dificulta las entregas en la correcta dirección, ya que -según la coalición- el Ayuntamiento informó en su día a vecinos de la necesidad del cambio del número de sus portales y en algunos casos no se ha efectuado. Así las cosas, los empleados de Correos subsanan las deficiencias que se puedan producir por voluntad propia por el vínculo y conocimiento de los destinarios. Cuando no se conoce su identidad, la alternativa es la devolución de la entrega.

Los problemas apreciados no tienen su origen sólo en el Gobierno de Navarra. Por las averiguaciones realizadas por Geroa Bai, se han detectado misivas remitidas por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) sin la dirección del particular objeto de su interés informativo. Donde debe aparecer la descripción de la calle o plaza, figura el epígrafe Covid-19, tal y como detalló en un comunicado la coalición nacionalista. Su voluntad, y si consigue el jueves el apoyo mayoritario también la del Ayuntamiento, es pedir al SEPE que “envíe a los vecinos y vecinas de Baztan su correspondencia a sus direcciones postales y no a la dirección Covid-19, dirección que evidentemente no existe en Baztan”.