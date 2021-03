El acceso a la cascada de Xorroxin se realizará con reserva previa

Actualizada 03/03/2021 a las 06:00

Las visitas a la cascada de Xorroxin estarán restringidas a partir de la entrada en funcionamiento de un sistema de reservas previas que el Ayuntamiento de Baztan pretende activar a lo largo de este año junto con una plataforma de gestión turística. El modelo de control de acceso, concebido para “evitar masificaciones”, en palabras utilizadas ayer por el alcalde del valle, Joseba Otondo (EH Bildu), está unido a la creación “de un parking con aforo limitado”, en trámite en la actualidad, en la entrada a Erratzu. Las gestiones emprendidas se manterializarán en la definición de un número de plazas de vehículos y la fijación de una tarifa por estacionar. La central de reservas y el aparcamiento buscan minimizar los problemas que sufre el centro urbano de Erratzu, de manera general, y el barrio de Gorostapolo, en particular, con el creciente registro de visitas a la cascada.

El mismo modelo de control se extenderá a Amaiur, donde desde hace dos años hay un aparcamiento que, como el proyectado en Erratzu, tendrá cuota. La regulación se aplicará “en otros espacios del valle que requieran limitaciones” por acumular con frecuencia aglomeraciones.

El mecanismo de reservas previas y la plataforma de gestión turística absorberán 8.000 euros y la regulación de apartamentos turísticos otros 22.000 dentro del capítulo de inversiones recogidas en el presupuesto municipal, aprobado a primeras horas de ayer con los votos de los socios de gobierno, EH Bildu y Baztango Ezkerra. Geroa Bai optó por la abstención mientras Navarra Suma se posicionó en contra de unas cuentas que totalizan 8.723.299 euros. Incluyen los 7.706.446, 855.700 y 131.153 euros del propio consistorio y los órganos autónomos de Baztan Ikastola y la residencia Francisco Joaquín Iriarte, respectivamente. Capítulo aparte en la contabilidad son los 397. 299 de la sociedad pública Giltxaurdi, gestora de las instalaciones deportivas.

El alcalde tilda de “continuista” el programa económico, condicionado, como reseña, por los efectos de la pandemia. Advierte su reflejo en “el gasto corriente, ya que la partida para reforzar las limpiezas escolares ha subido en 58.700 y para compensar el descenso de los abonos de Giltxaurdi se destinará 35.400 euros más. La otra partida que ha tenido un gran impacto en el gasto corriente ha sido la de limpieza de calles y recogida de residuo orgánico. El año pasado se hizo una nueva adjudicación y se ha incrementado en 76.885 euros”.

PROYECTO DE LA RESIDENCIA

Como añade, “el nivel de endeudamiento es del 45,66% de los ingresos corrientes, lejos del límite del 110% que fija la ley”. Merece, por su parte, consideración la consignación de 197.000 euros destinados a la redacción del “proyecto de reforma de la residencia de ancianos. Se trata de un paso importante para avanzar en dicha reforma. El objetivo es mejorar la atención a las personas mayores para lo que las habitaciones se transformarán en individuales, se crearán unidades de convivencia y se implantará un modelo de atención centrado en las personas. Para ello nos adentraremos en un proceso de cambios que durará unos años”. Al margen del acuerdo de este martes, el consistorio se encuentra inmerso en un estudio sobre las alternativas de gestión del centro como paso previo a la posibilidad de asumir de nuevo la administración directa.

La cuantía figura dentro de las inversiones contempladas este ejercicio. Su suma total alcanzará los 781.878 euros, “de los que el 58,40% serán financiados por el Gobierno de Navarra. Los 325.288 restantes correrá a cargo del ahorro neto del Ayuntamiento”, señala el alcalde.

Baztango Ezkerra, a su vez, reconoció que “aunque no hay mucho dinero, el existente es el destinado a las necesidades”. El pleno aprobó también la plantilla orgánica de este año.

NA+ critica el control municipal con la regulación de alojamientos turísticos



Los presupuestos municipales salieron ayer en Baztan con el beneplácito del grupo de la alcaldía (EH Bildu) y de su socio de gobierno, Baztango Ezkerra.

Navarra Suma, que votó en contra, considera que la propuesta “cojea en todos los capítulos, especialmente y de forma llamativa, en el de inversiones. Es un presupuesto que no ha sido participado con ninguno de los grupos de la oposición. No habiendo existido debate ni participación no había ninguna excusa para no aprobarlo hasta el mes de marzo, cuando el gobierno municipal tiene una mayoría que le permite diseñarlo con puntualidad”.

“El problema es, una vez más, la falta de solvencia y rigor de su gestión. Y el documento presentado habla de la falta de objetivos para Baztan”, opina la propia coalición, representada por tres corporativo.

A su juicio, “el capítulo de inversiones es decepcionante: 781.878 euros de los que, 456.590 corresponden a partidas nominativas de los presupuestos de Navarra. Baztan sólo compromete 325.288 euros de su presupuesto para inversiones que tienen más carácter de mantenimiento”.

La propia formación cree “paradójico que en Baztan se reduzca en 20.000 euros la partida de Actividades, desarrollo y fomento del Turismo, que pasa de 29.000 a 8.300 euros. En esta misma materia, se han dotado partidas presupuestarias para acometer actuaciones que ya se vienen realizando desde la iniciativa privada, como un portal de reservas turísticas. Se reduce también la partida de mantenimiento de senderos y rutas turísticas o la de Actividades del Comercio, en tanto que se reservan 22.000 euros para la redacción de una normativa de alojamientos turísticos, que encaja con las políticas de Bildu y Ezkerra, de control e intervención en las iniciativas privadas”.

SERVICIOS SOCIALES Y GILTXAURDI

Navarra Suma censura asimismo la reducción de la partida en Servicios Sociales de Base Servicio en 34.550 euros, “siendo uno de los servicios más valorados en estos momentos de pandemia. Se incrementa en 35.400 euros la aportación en abonos a las Intalaciones Deportivas Giltxaurdi, lo que pone en cuestión la eficacia de la gestión de la empresa pública”. Desde su reflexión, la propia coalición anuncia que presentará propuestas “con actuaciones que van dirigidas a la mejora de infraestructuras y del bienestar general, como un estudio de inundabilidad del puente de Giltxaurdi”.

Por su parte, Geroa Bai optó por la abstención por “la poca participación en la configuración” de las cuentas ofrecidas por la Ejecutiva local a la oposición y “la incorporación de enmiendas nominativas” presentadas por su grupo parlamentario y aceptadas en los Presupuestos Generales de Navarra. Por la misma dinámica, las aprobadas se añaden directamente a las cuentas de los ayuntamientos. En su valoración posterior, la coalición nacionalista no obvió sus posibilidades en un arco municipal de trece concejales con su representación limitada a dos. Tampoco olvidó las capacidades acotadas de inversión del Ayuntamiento, pero reclamó su participación cuando se aprueben las cuentas del año pasado y se compruebe la existencia del remanente de tesorería -como señaló su edil, Rubén Ziganda- para destinar partidas a mejoras.

“Somos conscientes -dijo- de nuestras fuerzas limitadas en el Ayuntamiento, pero estamos en clave propositiva y apelamos a la participación a la hora de decidir el destino del remanente de tesorería”.

DOS APARCAMIENTOS



1. El parking de Xorroxin estará en la entrada del pueblo de Erratzu. La elección de su localización obedece al interés de evitar “el colapso circulatorio que sufre el pueblo los días de máxima afluencia”. El número de plazas está siendo objeto de estudio en la actualidad por parte de los responsables locales y de los técnicos del Gobierno de Navarra. La cuantía de la tarifa todavía no está definida. Se calculará en función de un plan económico. En este momento se está tramitando la permuta de la parcela que acogerá el aparcamiento.



2. El parking de Amaiur se encuentra en la entrada del pueblo. Está habilitado desde hace dos años, aunque de manera provisional. La voluntad del Ayuntamieto es determinar un número máximo de plazas y, tras un estudio, fijar la cuota de aparcamiento.



INVERSIONES



1. Redacción del proyecto de la residencia. 197.000 euros.



2. Ampliación del comedor escolar de Erratzu. 80.000 euros.



3. Depósito de agua en Erratzu. 41.000 euros.



4. Trabajos forestales. 166.200 euros.



5. Calderas en edificios municipales. 8.350 euros.



6. Regulación de los alojamientos turísticos. 22.000 euros.



7. Central de reserva y plataforma de gestión turística . 8.000 euros.



8. Inversiones en centros escolares. 48.000 euros.