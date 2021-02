Actualizada 11/02/2021 a las 06:00

El proyecto de presupuestos que el Ayuntamiento de Alsasua espera poder aprobar en los próximos días no contempla dotación alguna para fiestas de septiembre y ferias de octubre. El escenario de incertidumbre creado por la crisis sanitaria explica la decisión, sujeta, en todo caso, a cambio siempre y cuando la evolución epidemeológica resulte favorable y las medidas inviten al optimismo. El programa económico contempla en su borrador una pequeña cantidad de dinero para festejos. Sea como fuere, la interpretación del alcalde, Javier Ollo (Geroa Bai) es que “ante un presupuesto tan extraordinario y condicionado por la pandemia, no podemos contemplar por ejemplo una aplicación presupuestaria de 60.000 euros para fiestas de septiembre cuando su celebración en estos momentos no puede ser asegurada”.

La explicación se ofrece sobre una propuesta de cuentas de 7.994.506,81 euros para el propio funcionamiento del Ayuntamiento y de los órganos autónomos de la Residencia Aita Barandiaran y la Escuela Municipal de Música y Danza.

En la lectura de su desglose, el primer edil no elude una circunstancia que marca el capítulo de ingresos: “Con motivo de la crisis generada por la covid-19 y las medidas de prevención establecidas por parte de las autoridades competentes, la previsión de ingresos procedente de las actividades organizadas por las diferentes áreas del Ayuntamiento (Cultura, Deporte, Juventud, etc) disminuye de forma considerable con respecto al ejercicio de 2020”.



REMANENTE DE TESORERÍA

Al menos dentro de la pérdida de capacidad, compensada con el refuerzo del remanente de tesotería, Alsasua, como otros municipios, se verá beneficiado “por la desaparición del principio de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda pública y la regla de gasto”. Supone un alivio para el conjunto de las entidades locales del país, que podrán recurrir a su remanente de tesorería para cualquier actuación.

La crisis sanitaria se verá igualmente reflejada en las cuentas en el aumento del gasto de personal “por el necesario refuerzo de limpieza en todos los edificios municipales”. Las labores se han debido intensificar como medida preventiva “en edificios tan sensibles como el C.P. Zelandi, la Escuela Infantil municipal, el Gaztetxoko, la Ludoteca, instalaciones deportivas, Escuela Municipal de Música y Danza, etc”, aprecia el alcalde. Por la misma razón, la aportación municipal a la Residencia Aita Barandiaran se ha duplicado para pasar de 136.561,1 a 260.394,86 euros. El refuerzo de la plantilla tiene sus consecuencias económicas.

Un último apunte del borrador presupuestario, en relación a la crisis sanitaria, es el mantenimiento de iniciativas de apoyo a sectores castigados de manera especial por sus consecuencias. Sendas partidas de 17.000 euros reeditarán la campaña de bonos de consumo local e instaurará una convocatoria de ayudas directas destinadas a la hostelería y negocios de hospedaje de Alsasua.

Dentro del capítulo de inversiones destaca la prevista realizar en el patio del C.P. Zelandi, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra. La renovación de la explanada exigirá el desembolso de 236.000 euros.

Por las líneas dibujadas en el anteproyecto de presupuestos, el Ayuntamiento se propone llevar a cabo un plan de intervención integral que posibilite el refuerzo de las envolventes en bloques de viviendas. Así como su elaboración costará 3.000 euros, el consistorio dispondrá de 25.000 euros para apoyar la financiación de recubrimiento de fachadas. De momento, hasta no obtener la ratificación del pleno que se presupone por la mayoría de Geroa Bai, éstos y otros capítulos financieros no dejan de ser previsiones presentadas como tales en la comisión local de Hacienda antes del último trámite.

INGRESOS





1 ICIO. 100.000 euros.



2 Impuestos directos (contribución, impuesto de circulación, etc) . 2.112.150 €.



3 Tasas, precios públicos, multas y otros conceptos. uestos directos (contribución, impuestos sobre circulación, etc) . 815.768,20 €.



4 Transferencias corrientes. 2.790.120,63 €.



5 Subvención para contratación de 8 personas desempleadas. 39.000 €. Servicio Navarro de Empleo.



6 Lote forestal. 150.000 €.



7 Ayuda para reforma del patio del CP Zelandi. Los Presupuestos Generales de Navarra contemplan una partida de 236.000 euros.



GASTOS

1 Personal. 2.773.219,17€. Representa un 43,95%.



2 Aportación a la Mancomunidad de Sakana. La misma que en 2020.



3 Aportación a la Mancomunidad de Servicios Sociales. Pasa de 327.867,44€ a 387.657,54€.



4 Aportación a la Residencia Aita Barandiaran. Pasa de 136.561,14 a 260.394,86 €. La aportación del Gobierno de Navarra se contempla en 487.000,28€ y las tasas por residentes en 565.000 €.



5 Aportación a la Escuela de Música y Danza. Aumenta en el 1,3%.



6 Campaña de bonos de consumo y convocatoria de ayudas a hostelería y hospedaje. Sendas partidas de 17.000 €.



7 Ayuda municipal para envolventes en edificios. 25.000 €.