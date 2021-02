Un recorrido simbólico de los 'joaldunak' de Ituren y Zubieta

Actualizada 02/02/2021 a las 07:54

Seis vecinos de Zubieta y un grupo reducido de Ituren participaron este lunes de modo testimonial en la reedición del ritual de hermandad entre ambas localidades en el marco del Carnaval. Suspendidos los actos por sus respectivos ayuntamientos para atajar la propagación del coronavirus, en coherencia con las medidas adoptadas por la Administración, el sonido de los cencerros se elevó sobre el camino de 4 kilómetros que separa ambos términos de Malerreka.



Hubo precaución en los portadores de los cencerros en la espalda, provistos con mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad. Los seis intérpretes de Zubieta siguieron el camino que conduce al barrio de Latsaga de Ituren para fusionarse con sus anfitriones y realizar juntos el descenso hasta el centro urbano.



Tuvo un carácter testimonial la presencia de los joaldunak, toda vez que los ayuntamientos acordaron en pleno cancelar los actos e instaron a la ciudadanía a evitar aglomeraciones. Su petición se dirigió igualmente a los visitantes para que se abstuvieran de acudir en unas fechas señaladas en el calendario de las dos localidades. Los encuentros gastronómicos que, son parte de la fiesta, quedaron anulados por la misma medida de cautela que adoptaron las corporaciones municipales.



La conservación de la tradición se impuso en la voluntad que, a título individual, asumieron los vecinos que lucieron la típica indumentaria. Los de Zubieta dieron una primera vuelta por el pueblo, tocados con txapela, en vez del habitual ttunturo, de forma cónica y rematado con cintas de colores. Sus anfitriones acudieron a su encuentro en Latsaga tocados con el complemento y el resto de los elementos de su vestuario. Si tiene algo de sentido la manifestación sonora a orillas del río Ezkurra es que sirve para ahuyentar los malos espíritus. En un año tan especial, el conjuro cobra pleno significado.



Suspensión en Alsasua



Por otro lado, la Junta de Gobierno Local de Alsasua adoptó ayer por la tarde la suspensión oficial de los Carnavales. “Después de Santa Águeda tocaría Carnavales, que este año se debieran celebrar el 14 febrero (Carnaval txikito), 16 de febrero (Carnaval rural) y el 20 de febrero (Carnaval urbano o Carnaval de Piñata). Tres fechas marcadas en rojo en el calendario festivo alsasuarra, mereciendo especial mención nuestro Carnaval Rural. Una festividad declarada Fiesta de Interés Turístico de Navarra y escaparate de una de nuestras tradiciones más espectaculares y atractivas, así como conocidas en el exterior. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que en el presente año, con motivo de la afección de la crisis sanitaria que nos afecta no es posible celebrar estas tres citas de nuestro carnaval. Una decisión difícil pero adoptada desde los principios de prudencia y responsabilidad para preservar un bien superior como es nuestra salud pública. Cuidémonos ahora para poder celebrar todas y todos el próximo año”, fue el comunicado que emitió la Junta de Gobierno Local a la conclusión de su sesión semanal. La cancelación no afectará a la exposición anual sobre el Carnaval Rural que se desarrollará entre el 9 y 21 en el Centro Cultural Iortia. Está organizada por la Comisión Pro Carnaval junto con las asociaciones de padres y madres del CP Zelandi, Iñigo Aritza Ikastola y Colegio Sagrado Corazón. La muestra se llevará a cabo conforme a las medidas y criterios de protección del resto de actividades que tienen como escenario el Centro Cultural Iortia.