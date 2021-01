Alsasua corrige el plan urbanístico de un barrio después de seis años

Actualizada 13/01/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Alsasua mantiene abierto el plazo de dos meses de alegaciones a la aprobación de inicial del Plan Especial ideado para Baikolar como área de uso residencial junto a la N-1. Los pasos dados, con un proceso de participación ciudadano anterior, vienen a corregir un trámite de hace dos legislaturas cuando se concibió un destino agropecuario. Tal consideración fue reprobada en una sentencia por contravenir, de acuerdo a su contenido, a los preceptos dictados en el Plan General Municipal, en vigor desde hace 18 años.

Entonces, el documento de referencia en la organización del municipio en materia urbanística prevía un “ámbito clasificado como suelo urbano consolidado” e indicaba la obligación de definir la calificación o uso del terreno a través de la figura de un Plan Especial, como señala el alcalde, Javier Ollo (Geroa Bai), en un repaso a todo el proceso administrativo y judicial. El Plan General -conforme a su lectura- decretaba una densidad máxima de 15 viviendas por hectárea. Al igual que en otros parajes de Alsasua, apuntaba la cooperación como sistema de actuación. Tal modelo propone al Ayuntamiento como promotor pero con cargo a los propietarios, lo que implica que, en algunos casos como ha ocurrido en otros puntos, deban adelantar fuertes sumas de dinero en las tareas de urbanización. Son varios ejemplos de reprobación que este mecanismo ha hallado entre la ciudadanía.

Al margen de esta consideración general, el caso de Baikolar comenzó a enrevesarse para el consistorio cuando un particular le reclamó la aprobación de un Plan Especial, tal y como establecía el Plan General. No contento con la vía administrativa, recurrió a la judicial que dictó, como era de esperar, la obligación de desarrollar Baiokar con el documento necesario. “Las Sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Pamplona de 26 de marzo de 2008, y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 2 de mayo de 2012 condenaron al Ayuntamiento a redactar un Plan Especial y un Proyecto de Reparcelación”, señala el alcalde.

El 11 de mayo de 2015, el consistorio -entonces regido por Bildu- acató los dictámenes judiciales, pero con un matiz importante. Baikolar tendría un uso agropecuario.

NUEVA SENTENCIA

En esta tesitura, disconforme con el nuevo acuerdo municipal, un propietario recurrió al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN). Al no ser estimada su objeción, optó por explorar la vía contencioso-administrativo.

La nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no pudo ser más clara: “El uso que un Plan Especial debe otorgar al enclave de Baikolar debe ser el residencial”, observa el primer edil. La razón es igual de diáfana: “El Ayuntamiento en el año 2002, a través del instrumento básico que es el Plan General Municipal, determinó que el suelo es urbano consolidado, no pudiendo posteriormente desvirtuar ello otorgando un uso agropecuario. De esta forma, el TSJN apunta que al señalarse expresamente en el PGM que estamos ante un suelo urbano consolidado y determinándose por ejemplo el número máximo de viviendas por hectárea. El Ayuntamiento no puede posteriormente a través de un Plan Especial desvirtuar lo que señala en el PGM. Así podemos concluir que la clave de este asunto está en lo que señala expresamente el PGM aprobado en el año 2002”, agrega Ollo.

El acuerdo judicial fue firme cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra no admitió a trámite un recurso del Ayuntamiento. El propio tribunal -según el relato del alcalde- se interesó en ocasiones posteriores por los trámites que se habían dado para devolver a Baikolar al estado original de la calificación. Por si fuera poco y en tanto y cuanto no se produjo este cambio, el Ayuntamiento fue sancionado por el TSJN.

Así, a finales de noviembre, se aprueba con carácter inicial el nuevo Plan Especial, que concede para la zona un uso residencial. Un mes después, el acuerdo de pleno se publica en el BON y se inicia el plazo de exposición pública de dos meses.

El alcalde asegura que “es consciente de los contratiempos y preocupaciones que la última sentencia dictada trae consigo y que es reflejo de un Plan General Municipal y de resoluciones judiciales que interpretan el mismo, que han traído consigo muchos problemas urbanísticos en nuestro municipio durante los últimos dieciocho años”.