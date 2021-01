Bera habilita desde el lunes veinte plazas reguladas de aparcamiento

Actualizada 08/01/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Bera extenderá desde el lunes su plan de regulación de tráfico y movilidad en el centro urbano con una segunda fase, consistente en la habilitación de 20 plazas de aparcamiento. Podrán ocuparse durante media hora de forma gratuita para que puedan hacerse compras u otras gestiones. Se diferenciarán por estar acotadas con líneas rojas.

De momento serán 20 y estarán distribuidas en cuatro puntos del centro residencial: “10 en Kanttonberri, 4 en la calle Altzate, 4 en la plaza de Altzate y 2 junto a la Escuela Infantil Mukixu”.

La regulación horaria se extenderá al período de apertura del comercio. Fuera del mismo no habrá limitación alguna.

La razón de su implantación aparece recogida en un bando: “En el desarrollo del plan de movilidad ha entrado en vigor la nueva ordenanza de Tráfico. Entre otras cosas, se ha establecido una nueva regulación de los aparcamientos. En una primera fase, se han puesto en marcha los aparcamientos de zona verde, reservados para residentes en Toki Ona y Kanttonberri, con el fin de impulsar la rotación de plazas en esta zona de tiendas, y así tener más posibilidades de aparcamiento. Ahora queremos abordar la segunda fase, dando paso a la implantación de aparcamientos de tiempo limitado”.

Las autoridades locales reconocen que hay conductores que no pueden acceder a la Tarjeta Verde que permite hace uso de las zonas del mismo color y habitúan, por otro lado, a realizar sus compras en el pueblo. “A ellos les ha resultado difícil encontrar aparcamiento para hacer las compras. Para dar salida al tema se habilitarán varios aparcamientos de tiempo limitado en las zonas de tiendas, en los que cualquiera podrá estacionar dentro del límite temporal establecido”.

MODO DE USO

Será preciso solicitar un “disco horario” en los establecimientos comerciales para poder ocupar una de las plazas, sin riesgo a ser multado conforme a la tabla de sanciones recogida en la ordenanza municipal de Tráfico y Mo vilidad. “Se dispondrá de un tiempo de media hora para hacer la compra y al finalizar habrá que devolver el disco horario en la misma tienda donde se ha recogido”, como figura en el bando.

“El cumplimiento de estas instrucciones -se añade- será responsabilidad de cada usuario, teniendo en cuenta que redundará en beneficio de todos. Está claro que si todos las cumplimos se rotarán las plazas y tendremos más posibilidades de encontrar aparcamiento. Quien no las cumpla estará atentando contra los derechos de los demás y debe saber que se tomarán medidas para controlar y corregir los abusos, incluida la imposición de multas, si no hay otro remedio. Tenemos que dejar claro que el Ayuntamiento no tiene voluntad de multar, pero quien infringe las normas está pisoteando los derechos de los demás, y la responsabilidad de que eso no ocurra es del Ayuntamiento, que la abordará en beneficio de todos los ciudadanos”.

El “buen uso de los aparcamientos” fue uno de los fines perseguidos en una campaña desarrollada por el Ayuntamiento en diciembre. Con el apoyo de un vehículo equipado con cámaras, comprobó el modo adecuado o no de estacionar en la vía pública.

EL MODELO ADOPTADO



1. 20 plazas de aparcamiento de horario limitado. 10 en Kanttonberri karrika, 4 en Altzate karrika , 4 en la plaza de Altzate y 2 junto a la Escuela Infantil Mukixu.



2. Tiempo máximo de aparcamiento. 30 minutos.



3. Horas y días. El horario de aparcamiento será el comercial: de lunes a viernes, de 09.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00. Sábados no festivos, de 09.00 a 13.30.



4. ¿Cómo solicitar el permiso para aparcar la media hora? oras y días. “Para el control del tiempo se deberá solicitar en el establecimiento comercial un disco horario, en el que se especificará la hora de estacionamiento. La persona conductora del vehículo estará obligada a colocar el disco en un lado de la parte interna del parabrisas que esté totalmente visible desde el exterior”. A la media hora, como máximo, se devolverá el disco horario al establecimiento.