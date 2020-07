Actualizada 17/07/2020 a las 06:00

Con 60 años, Victoriano Gabirono Lanz es alcalde de Iturmendi desde 2011 por EH Bildu. Lo fue también entre 1987 y 1993. Ayer era el Día Grande de las no fiestas.



Se han acabado las obras hace una semana. Son obras de canalización de saneamiento y abastecimiento y pavimentación en calles alrededor del Ayuntamiento y en la parte baja. Corresponden a una cuarta fase de un proyecto. Ha supuesto una inversión de 480.000 euros aproximadamente. Creo que se ha tenido un 80% de subvención para saneamiento, pero no para la separación de pluviales y fecales, que es necesario tener. Es una obra que se está haciendo por tramos. Quedaría la parte alta del pueblo. Se ha aprovechado la apertura de zanjas para meter una red de agua caliente centralizada.

¿De qué se trata?

Se trata de tener agua caliente pública, para calefacción y sanitaria. Se ha hecho una nave, con unas calderas alimentadas con astillas de haya, extraída del monte del pueblo. Hicimos cuentas y vimos que con 200 toneladas de astilla nos sobraba al año para el servicio. Hoy en día además el precio del haya es bajo. Lo que se ha hecho es traer del monte hayas y picar la madera.

¿El proyecto asegura agua caliente a los hogares?

Es un circuito de agua que no se consume. Hay un intercambiador que calienta el agua de casa y asegura la calefacción. Hemos tenido que hacer un esfuerzo en el Ayuntamiento, de entre 60.000 y 80.000 euros.

¿Qué sucede para que no tenga relevo en el Ayuntamiento?

Todos somos muy dados a criticar y a aplaudir lo que hacen otros, pero no somos capaces de asumir lo que nos corresponde.

¿Cree que todos los vecinos tendrían que pasar por la experiencia de alcalde?

No digo que todos, pero una mayoría sí. Un mínimo de seriedad y aportación al pueblo es casi obligatorio. No sólo es cuestión de pagar impuestos sino también de aportar ideas.



¿Cuál es la solución a la falta de candidatos?

Con cinco voluntarios basta para formar gestora.



Pero no salen...

Espero que salgan. Después de las ‘no fiestas’ convocaremos batzarre para ver si hay voluntarios. Soy optimista. Pienso que buscar a 5 entre 400 vecinos no es difícil. Pase lo que pase, los siete que estamos en el Ayuntamiento nos vamos a ir.