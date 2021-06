NA+ Tudela ratifica su decisión de cerrar la excavación en San Nicolás

NA+ en el talleres arqueológicos en la antigua 7 años consecutivos celebrándose, centró el debate del pleno celebrado ayer. La decisión del equipo de gobierno deen el Ayuntamiento de Tudela de no continuar con los iglesia de San Nicolás , que acumulan, centró el debate del pleno celebrado ayer.

Los dos grupos de la oposición (I-E -7 concejales- y PSN -3-) presentaron una moción, que fue rechazada con los votos de los 11 ediles de NA+, en la que solicitaron que el Ayuntamiento se comprometiera “a tomar las medidas necesarias para que los talleres de excavación y el resto de actividades que forman parte del proyecto arqueológico tengan continuidad este año 2021 conforme a lo previsto y no terminen hasta que se pueda cerrar adecuadamente el proyecto”.

Como se recordará, el proyecto arqueológico en la antigua iglesia de San Nicolás, desacralizada y de propiedad municipal, comenzó en 2014 gracias a unos talleres organizados por el Ayuntamiento de Tudela, dirigidos por el arqueólogo local Juanjo Bienes, en los que han participado varios voluntarios.

evolución de este espacio desde sus orígenes, sacando a la luz las estructuras de los distintos templos que este lugar ha acogido, desde la iglesia románica original, construida en el siglo XII y donde fue enterrado inicialmente Sancho El Fuerte antes de ser trasladado a El proyecto nació con la intención de entender ladesde sus orígenes, sacando a la luz las estructuras de los, desde la iglesia románica original, construida en el siglo XII y donde fue enterrado inicialmenteantes de ser trasladado a Roncesvalles ; la que la sustituyó, una de estilo tardogótico del siglo XVI; y la actual, la barroca del siglo XVIII.

LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN

Los talleres celebraron el año pasado su última campaña pero, según explicaron I-E y PSN en su moción, estos “no pudieron desarrollarse como se esperaba”. “Debido a la crisis provocada por la pandemia de la covid-19, ni la asistencia de voluntarios ni la manera de abordar los trabajos pudo ser la misma que en otras ocasiones”, apuntó la moción, que concretó que “no se pudo llegar a definir la ubicación de la iglesia románica original, ni tampoco terminar de sacar a la luz los restos de estructuras islámicas anteriores, y es por eso que todavía quedan tareas, ilusiones y ganas pendientes para poder finalizar las excavaciones en 2021”.

“dejar morir este proyecto sin terminar” y aseguraron “no entender los motivos de esta decisión” que, según señalaron, “no pueden tener una motivación económica, ya que el coste para el Ayuntamiento estaba presupuestado para este año en 7.000 euros, de los que casi con toda seguridad en torno al 50% serían subvencionados, como otros años, por el Así, I-E y PSN acusaron a NA+ dey aseguraron “no entender los motivos de esta decisión” que, según señalaron, “no pueden tener una motivación económica, ya que el coste para el Ayuntamiento estaba presupuestado para este año en 7.000 euros, de los que casi con toda seguridad en torno al, como otros años, por el Gobierno de Navarra ”.

LA RESPUESTA DE NA+

La réplica a la oposición por parte del equipo de gobierno de NA+ corrió a cargo de la concejala de Centros Cívicos, Erika Navarro.

La edil apuntó que cuando el anterior equipo de gobierno (I-E, Tudela Puede y PSN) llegó al Ayuntamiento en 2015 “se encontró con un edificio al que había que darle un proyecto, pero no lo tenía, y optó por una labor continuista siguiendo con los talleres”.

“Cuando nosotros entramos en el Ayuntamiento, accedimos a la petición de continuar en 2020 con los talleres para finalizarlos”, explicó la edil, quien señaló que “acudieron menos voluntarios”. “En la primera semana hubo 4 personas. En otras, una. Ustedes se amparan en que era época de covid, pero estos talleres fueron en agosto y, sin embargo, las 80 plazas para las visitas teatralizadas que se celebraron en septiembre se agotaron en horas. Y a la charla organizada para explicar los últimos talleres no acudió nadie. La falta de interés es clara”, dijo Navarro.

La concejala de NA+ también señaló que “como el propio director de las excavaciones afirma en su informe de diciembre de 2020, tan solo se han catalogado los objetos encontrados en el primer taller de 2014”. “Para que nos entienda todo el mundo, se han realizado 12 talleres en los cuales no se ha catalogado ningún resto. No entiendo cómo se ha podido seguir con una actividad de la cual no conocían su importancia arqueológica”, apuntó.

Navarro dijo entender “que haya gente para la cual la excavación era su pasión, y vaya desde aquí mi agradecimiento por su trabajo de manera voluntaria, pero no podemos olvidar que la buena voluntad no es equiparable a la capacidad técnica”.

Finalmente, la edil de NA+ apuntó que hay una subvención europea para rehabilitar el edificio. “¿Qué buscan creando polémica con estos talleres? ¿Obligarnos a seguir y que se pueda perder esa subvención? Para defender San Nicolás hay que dotarlo de un futuro, y nosotros ya tenemos varios proyectos para ello”, concluyó.

Tudela elaborará una estrategia contra la soledad no deseada