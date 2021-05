Tudela prohíbe nuevas discotecas y gasolineras en el casco urbano

Actualizada 16/05/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela va a prohibir la instalación de nuevas gasolineras y discotecas en el casco urbano de la ciudad, aunque en estas últimas hay una excepción. Sí podrán abrirse en un edificio independiente siempre que no haya ningún tipo de uso residencial en la manzana. Esta última opción, según indicó el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, no se da en ningún lugar actualmente, aunque se contempla para futuros desarrollos, como puede ser el barrio de Gardachales, que todavía no se ha iniciado y que podrá acoger unas 3.000 viviendas en la salida de Tudela hacia Fontellas. “Consideramos que un edificio independiente en una zona en la que no hay viviendas no causa perjuicios”, dijo.

Actualmente, la instalación de discotecas sí está permitida en bajos de edificios de viviendas y el cambio, que implica modificar el Plan General de Ordenación Urbana, se aprobará inicialmente en el próximo pleno. A partir de ahí, se abrirá un periodo de alegaciones y, cuando se resuelvan, se pasará a aprobar definitivamente. Entrará en vigor cuando se apruebe en el BON.

La medida no afectará a las tres discotecas que funcionan actualmente en el casco urbano, una en la calle Concarera, otra en San Marcial y la tercera en Valle de Salazar.

EL CASO DE LAS GASOLINERAS

En cuanto a las gasolineras, tampoco se podrán instalar en el casco urbano, salvo las de coches eléctricos, que si estarán permitidas en el núcleo residencial de la ciudad.

Tampoco afecta a las ya existentes, aunque en este caso no se les permitirá ampliar (salvo que sea para coches eléctricos), pero sí obras de mantenimiento o mejora.

Hay que tener en cuenta que, actualmente, hay vigente una moratoria por la que no se otorgan licencias para discotecas y gasolineras en el casco urbano. La aprobó el pleno en octubre de 2020 por unanimidad y puede prorrogarse un año, por lo que ahora tampoco pueden instalarse.

La medida se tomó después de que una empresa pidiera licencia para instalar una gasolinera en la calle Alhemas de Tudela, junto a varios edificios. Los vecinos se movilizaron y el Ayuntamiento le denegó el permiso, aunque la promotora ha recurrido el acuerdo al juzgado Contencioso Administrativo y el tema está por resolver.

Otra de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana que se va a llevar a pleno es la de limitar la colocación de instalaciones de comunicaciones en la ciudad. En este punto, el concejal Zeus Pérez reconoció que el margen de maniobra de los Ayuntamientos es escaso, ya que los tribunales suelen rechazar muchas de estas limitaciones.

Ante esto, lo que se hará es proteger las zonas declaradas Bien de Interés Cultural, donde no se podrán colocar estas antenas. En concreto, la prohibición afectará a todo el Casco Antiguo, a la zona del monte de Santa Bárbara, donde está el Corazón de Jesús, y la Torre Monreal. A estos se añade también el entorno del monte donde se encuentra el Corazón de María, debido a que recientemente se encontraron los restos de una gran necrópolis musulmana.

GRANJAS Y LOFTS EN PLANTA BAJA

Estas modificaciones se suman a otras dos que también pasarán a pleno el lunes 31 de mayo. Una es la prohibición de instalar granjas de gran tamaño a menos de 7 kilómetros del casco urbano y a dos de dotaciones de ocio, sanitarias y turísticas. Inicialmente, esta medida se iba a aplicar solo a las granjas de gran capacidad pero se va a extender a las de mediana capacidad.

El otro cambio es el de autorizar la creación de viviendas tipo loft en locales de planta baja de los edificios, algo que hasta ahora solo se autorizaba en el Casco Antiguo. Eso sí, deja fuera a más de 30 calles consideradas como las de mayor actividad comercial para no perjudicar al sector.

El concejal de Ordenación del Territorio, Zeus Pérez, explicó las razones que les han llevado a proponer estas modificaciones. “El plan vigente data de 1994. Se lleva revisando desde 2005 y lo estamos intentando agilizar al máximo, pero no sabemos cuándo podrá estar el definitivo. Empezaron a surgir problemas con la ubicación de casas de apuestas -ya se limitó su distancia a centros educativos, centros cívicos, de salud o instalaciones deportivas- y ahora lo modificamos para evitar este tipo de cuestiones porque nuestro plan es antiguo y no tenía en cuenta estos problemas. Es una forma de dar respuesta a demandas que ya están en la ciudadanía”, afirmó.

Mañana, jornada informativa

Las modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana que se van a llevar al pleno del Ayuntamiento de Tudela del 31 de mayo serán presentadas a la ciudadanía mañana lunes, a las 19 horas, en el centro cívico Lestonnac. La sesión, con presencia del concejal Zeus Pérez y miembros de Loperena Portillo Arquitectos, encargado de estas modificaciones, explicarán a los vecinos en qué consisten los cambios y los asistentes podrán plantear todas las cuestiones que consideren oportunas. La entrada a este acto es libre hasta completar aforo y se aplicarán todas las medidas de seguridad y salud relacionadas con la covid-19, como hacer un registro de asistentes, mantener la distancia de seguridad o el uso obligatorio de la mascarilla.

Te puede interesar