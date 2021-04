Esparza pide al Gobierno foral que "cumpla los compromisos con Tudela"

Actualizada 20/04/2021 a las 12:31

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido este martes al Gobierno foral y al PSN que "mantengan la palabra dada y mantengan sus compromisos" con Tudela, de forma que se le reconozca a la capital ribera la Carta de Capitalidad y se lleven a cabo distintas inversiones como la construcción del tercer centro de salud .

Javier Esparza, que ha visitado en Tudela las obras del nuevo complejo deportivo acompañado del alcalde, Alejandro Toquero (Navarra Suma), ha pedido al PSN que "deje la confrontación, que deje de buscar el enfrentamiento permanente y que piense en lo que es mejor para el conjunto de los ciudadanos".

El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que los socialistas llevaban en su programa electoral la Carta de Capitalidad para Tudela y "ahora se dice que no". "Además, se quiere enfrentar a los ciudadanos, a los municipios, a Tudela con el resto de las localidades de la Ribera y de Navarra, cuando es un sinsentido y algo tremendamente perjudicial. La capitalidad de Tudela nada tiene que ver con la financiación del resto de entidades locales", ha asegurado.

Así, Esparza ha afirmado que "Tudela tiene que tener la Carta de Capitalidad y el resto de ayuntamientos tienen que tener la financiación adecuada y necesaria, no es una cosa a costa de la otra". "Lo que tiene que hacer el Gobierno, lo que tiene que hacer el PSN, es mantener la palabra dada, mantener sus compromisos", ha dicho.

Javier Esparza ha reclamado la construcción del tercer centro de salud en Tudela, en el barrio de Lourdes, y la ampliación del centro de salud Gayarre. Además, ha pedido al Gobierno que "se preocupe de que en Tudela el 80% de las plazas de pediatría no están cubiertas por pediatras y de que en el conjunto de la Ribera el 60% de las plazas de pediatría no están cubiertas por pediatras". "Tenemos personas que están trabajando en el Hospital Reina Sofía en la UCI que nos están llegando noticias que van a ser despedidas y son gente que tiene experiencia. La persona referente de Atención Primaria en Tudela dimitió y no se ha puesto a nadie", ha afirmado.

Tras ello, el presidente de UPN ha pedido que "dejemos la confrontación, dejemos de buscar el enfrentamiento, y apostemos por el desarrollo, hagamos política útil". "Le pido al PSN que no mire quién está gobernando en cada una de las entidades locales y que piense en los ciudadanos para mejorar la calidad de vida, los servicios públicos y el futuro para todos", ha señalado.

En ese sentido, ha valorado las obras para la construcción del nuevo complejo deportivo de Tudela. "Es una instalación que demuestra a las claras qué hay que hacer en política, esto es hacer política útil para el conjunto de los ciudadanos. Esta infraestructura es posible gracias a una enmienda que en 2018 UPN, en acuerdo con el PP, incorporó a los Presupuestos y supone que vengan tres millones de euros para instalaciones deportivas, en este caso en Tudela", ha dicho, destacando que ese acuerdo incorporaba también otros aspectos relativos al tren de alta velocidad, el Canal de Navarra o la gratuidad de la AP-15.

"Es esa manera de hacer política de la que nos sentimos tremendamente orgullosos, pensando en la gente y buscando la utilidad de la política para mejorar los servicios públicos", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Tudela ha destacado que el nuevo complejo deportivo dará servicio "no solo a Tudela, sino a toda la Ribera" y ha dicho que "esto viene a demostrar la capitalidad que ejerce Tudela".

"Volvemos a reclamar esa Carta de Capitalidad que nos vendría bien para dar servicio a toda la Ribera. Con un presupuesto de 37.000 habitantes estamos dando servicio a una población flotante de 100.000", ha afirmado.