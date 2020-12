Salvado del Ebro por un héroe en Tudela

Actualizada 09/12/2020 a las 06:00

Abdelhak El Haimoudi, marroquí de 39 años que lleva 11 viviendo en Tudela, estaba paseando por el paseo del Prado el miércoles por la tarde, hacia las 17.30 horas, como otro día cualquiera. Sin embargo, de repente, empezó a oír gritos pidiendo ayuda.

Al principio pensó que eran algunos jóvenes jugando o gastando una broma pero, al acercarse hasta el embarcadero del río Ebro, vio que un niño se había caído al agua y que luchaba contra la corriente agarrado a unos juncos unos 10 metros más abajo.

Según los primeros datos, el niño estaba jugando con su patinete con otro amigo en la zona del embarcadero cuando se le cayó una botella al agua e, instintivamente, intentó cogerla. Pero se precipitó al río y le arrastró la corriente.

El Haimoudi, al ver esa escena, no se lo pensó. Se quitó la ropa y se lanzó al agua. “He trabajado de pescador en el mar y sé nadar muy bien. El agua estaba muy fría y bajaba con mucha fuerza, pero conseguí llegar donde estaba el niño. Estaba muy nervioso, no se relajaba y tenía mucho miedo. Me agarró del cuello y no podíamos salir en línea recta por la corriente, pero al final conseguimos llegar a la orilla”, recordaba el martes por la tarde apenas dos horas después de lo ocurrido.

Los dos salieron en las inmediaciones de la desembocadura del Queiles y lo primero que hizo fue quitarle la ropa al niño y ponerle su chaquetón. “Tenía mucho frío, no dejaba de temblar”, añadía.

HIPOTERMIA, PERO EN BUEN ESTADO

A partir de ahí, el pequeño, de 9 años, fue trasladado al hospital Reina Sofía con síntomas de hipotermia aunque, según indicaron desde la Policía Local, que acudió al lugar, se encontraba bien. El Haimoudi también fue llevado al centro de salud Santa Ana porque, al tirarse al agua, se golpeó en la rodilla. “Ha sido solo un golpe, la tengo hinchada, pero nada más”, señalaba.

Ya en su casa, El Haimoudi reconocía que había arriesgado mucho. “Pero si veo alguien así, un niño al que se lleva la corriente, me tenía que tirar y ayudar. Yo también tengo hijos -son 4, tres chicos y una chica de entre 5 meses y 13 años- e igual otro día alguien les tiene que ayudar. Podíamos haber muerto los dos, pero ha salido bien. Al final, le he salvado la vida porque se lo hubiera llevado la corriente. Si pasan dos o tres minutos más, no hubiera podido aguantar porque si se rompen los juncos donde estaba agarrado se lo lleva el agua. Pero, dentro del susto y del peligro, estoy contento de que el niño esté bien. Me gustaría volver a verlo y conocer a su familia”, indicaba.

Y es que lo ocurrido ayer también le recordó otra tragedia que tuvo lugar en Tudela en el año 2012. Cuatro jóvenes fallecieron ahogados tras tener un accidente en la carretera del Cristo y caer a la acequia del Molinar. “Dos eran primos míos y me he acordado de ellos cuando ha pasado todo. Ese día nadie pudo ayudarles y hoy -por ayer- yo sí he podido hacerlo”, comentaba.

Las primeras felicitaciones le llegaron a El Haimoudi de los propios agentes de la Policía Local. “Me han dado la enhorabuena y me han dicho que soy un campeón”, recordaba.

Y, poco después, este mismo cuerpo destacó en sus redes sociales la actuación de este vecino. “Colaboramos en el traslado al hospital de un menor de 9 años con síntomas de hipotermia que ha caído al Ebro. Rescatado por un ciudadano #héroe #colaboraciónCiudadana #Gracias”, decía el mensaje, que terminaba con emoticonos de aplausos.