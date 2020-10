I-E pide explicaciones al alcalde de Tudela por el cobro de dietas

Actualizada 09/10/2020 a las 06:00

La portavoz del grupo municipal de I-E en el Ayuntamiento de Tudela, Olga Risueño, afirmó este jueves, respecto al cobro por parte del alcalde, Alejandro Toquero (NA+), de 691 euros en dietas que son incompatibles con su cargo, que “asistimos, una vez más, a esta habilidad que tiene el alcalde de que todo lo que es bueno es suyo y lo malo, todos los errores, siempre son responsabilidad de otros”. “Siempre son unos técnicos o alguien que se ha equivocado, pero nunca él”, afirmó.

Como se recordará, Toquero dijo el miércoles que el cobro de las citadas dietas, que ya ha devuelto, correspondientes a la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) -227 euros- y la Federación Navarra de Municipios y Concejos -464- , fue por su “puro desconocimiento de la dinámica de esos cobros”, ya que nadie le avisó del Ayuntamiento. “Luego tuve el despiste de no ver los ingresos en mi cuenta”, señaló.

Risueño dijo que “incluso aunque sea verdad que desconocía que con su dedicación exclusiva no puede cobrar ninguna dieta, que debería saberlo porque está en el reglamento orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento, no nos parece honesto culpar a alguien más y decir que me han ingresado en la cuenta”. Añadió que él o alguien de su confianza dio su cuenta a la CAT y la FNMC , “porque los técnicos del Ayuntamiento no dan esos datos”. “Si se asume que ha habido un error, se dice que se va a devolver el dinero -faltaría más-, sé honesto y di cómo han sucedido las cosas si realmente no has tenido nada que ver”, apuntó.

Risueño comentó que, en cualquier caso, I-E espera que le contesten a la pregunta que realizó al alcalde en el último pleno sobre estas dietas. Una pregunta que, como explicó, fue una de las que “una vez más” realizó su grupo y que quedaron sin respuesta en la sesión, lo que, a su juicio, “deja en evidencia la falta de respeto absoluto no solo a la oposición sino a la ciudadanía”.

SIN RESPUESTAS DE FERRER

Risueño afirmó, tras reconocer que hay ediles de NA+ que sí suelen responder a las preguntas, que “el problema fundamental es Fernando Ferrer, que no contesta nunca”.

Consideró “absolutamente inadmisible” que Ferrer, edil de Tudela que, según dijo, “lleva medio Ayuntamiento” y preside la Mancomunidad de la Ribera, “con la responsabilidad que tiene, tenga la poca vergüenza de no contestar ni una pregunta, pleno tras pleno”. Dijo que Ferrer “tiene media liberación en el consistorio y media en la Mancomunidad, con un sueldo elevadísimo que pagamos entre todos”. Añadió que si no es capaz de contestar a ni una sola de las preguntas, “que son el día a día de su trabajo, porque es profesional de la política ya que se dedica 100% a ello, quizá debería plantearse que no tiene capacidad para semejante responsabilidad”.

Por otra parte, Risueño se refirió a la reciente identificación de dos personas por colocar carteles con la foto del alcalde que incluían, según dijo Toquero, “lemas ofensivos” contra él y que trasladó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

La portavoz de I-E, tras afirmar estar en contra de cualquier tipo de violencia, insulto y calumnia, dijo que “si el cartel es el que ha circulado por las redes, que dice en inglés ‘El gran hermano te vigila’, entiendo que no le guste, pero no es injurioso o calumnioso, y nos parece muy grave que sea usado para, de alguna manera, coartar la libertad de expresión”.

Risueño señaló que si Alejandro Toquero cree que es delito “tiene que ir al juzgado y poner una denuncia porque los servicios administrativos municipales no están para eso”.