Tudela recibe 429 solicitudes de ayudas de autónomos y pymes

Actualizada 10/07/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela ha recibido un total de 429 solicitudes de autónomos y micropymes para optar a las ayudas ofertadas dentro del Plan ReactivaT, puesto en marcha por el consistorio con una partida de 700.000 euros con el fin de paliar el impacto económico en estos negocios debido al parón de su actividad durante el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Del total de solicitudes, 2 se presentaron fuera del plazo, que concluyó el 2 de julio, “y en 40 se ha pedido subsanación sobre alguna documentación que pueda faltar o cualquier otro tipo de cosa”, indicó el edil de Industria, Carlos Aguado.

Según explicó, el total de las ayudas aceptadas hasta la fecha -93 se encuentran a la espera de informe o evaluación- son por una cantidad de 294.468 euros. No obstante, añadió que, según la estimación que se ha realizado, se gastarán un total de 431.150 euros en la concesión de estas ayudas. “Esta cifra es una proyección. Hasta que no tengamos todas las subsanaciones y facturas que tienen que llegar, para lo que tienen de plazo hasta septiembre, no será definitiva”, indicó. No obstante, se espera que la cifra final del gasto no varíe en exceso.

Por lo que se refiere al abono de estas subvenciones, el edil dijo que “más o menos el 70% de todas las que ya han sido concedidas se ingresarán en cuenta a finales de este mes de julio, y habrá una segunda tanda con solicitantes que tienen que subsanar algo y que pueden presentar alguna factura hasta septiembre”. Respecto a estos últimos, indicó que “se les está llamando uno por uno para hacerlo lo más rápido posible y se les está guiando sobre lo que tienen que presentar”.

En este sentido, la edil del área de Promoción de la Ciudad, Irune García, insistió en que “se les está ayudando porque lo que queremos es dar las ayudas totalmente”. Sobre el uso del dinero que quedaría tras abonar las subvenciones, ambos ediles indicaron que no se tomará una decisión hasta que se cierre esta convocatoria. “De momento, es un dinero que está en el plan”, dijo García.

LOS BENEFICIARIOS

El perfil de los solicitantes es “el que ha marcado la propia convocatoria, destinada a negocios que tuvieron que cerrar por el estado de alarma”, indicaron. Entre ellos, hay comercios, bares, negocios turísticos y hosteleros, autónomos, y empresas de menos de 10 trabajadores con un volumen máximo de facturación de 900.000 euros. “El máximo de ayuda que recibirán son 2.000 euros, porque los recursos del Ayuntamiento son limitados”, comentó García.

Aguado calificó estas ayudas como “una bombona de oxígeno para estos negocios hasta que la situación se normalice”. Los dos ediles destacaron la “gran acogida y aceptación” que ha tenido esta convocatoria de ayudas. Además, animaron a salir y consumir en la ciudad, con responsabilidad y cumpliendo con las recomendaciones sanitarias “porque no nos podemos permitir un nuevo confinamiento ya que sería fatídico para la estructura económica y empresarial de la ciudad”, dijo Aguado.