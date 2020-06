El dueño de dos bares de Tudela no abrirá en todas las fiestas

Actualizada 26/06/2020 a las 07:20

Tenía casi 200 reservas para almorzar el día del cohete y el restaurante lleno para las comidas del 25 y del 26 de julio. Sin embargo, Carlos Corral, propietario del restaurante Casa Lola y del bar La Despensa, ubicados en la plaza Mercadal, uno de los puntos con más ambiente en fiestas de Tudela, ha tomado una decisión que nunca pensó que llegaría. Va a cerrar todas las fiestas. “No nos vemos capacitados para mantener el control esos días. Sabemos que vamos a estar enfadados todo el día y, además, con mucha gente conocida, y no queremos eso. Todos sabemos lo que pasa en fiestas”, explicó, al tiempo que reconoció que, aunque tomar esta decisión ha sido muy duro, tras hacerlo “es el primer día que he dormido tranquilo”.

Además, reconoció que cree que, a pesar de todo, estas fiestas podían ser una de las mejores económicamente. “Es cierto que los ingresos pueden bajar entre un 40 o un 50%, pero los gastos por camareros, materia prima y otros temas caerán un 80%. Pero, al final, no sabremos si hemos tomado la decisión oportuna hasta el 30 de julio”, reconoció.

Lo que sí quiso dejar claro es que no quiere condicionar a ningún compañero del sector. “No quiero ser ningún ejemplo, pero personalmente creo que para mí es lo mejor. De hecho, animo a todos los compañeros que puedan controlar su negocio a que abran”, señaló, al tiempo que apuntó que no se puede ver a los bares como los malos. “Estamos siempre en el punto de mira, pero, al final, estamos haciendo lo que nos autorizan”, indicó.

De hecho, él lleva con sus dos negocios cerrados desde el 12 de marzo y abrirá el restaurante Casa Lola el 1 de julio. Para La Despensa todavía esperará algo más. Aplicó un ERTE a sus 16 trabajadores y la mitad todavía no han cobrado del SEPE. “He hablado con el equipo de cerrar las fiestas y no me ha puesto ningún problema, sino lo contrario”, apuntó Corral, quien confía en que el verano, con Bardenas y la apertura de Sendaviva como principales reclamos, pueda ser bueno. “El viernes 31 de julio volveremos”, concluyó.