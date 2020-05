Los grupos de Tudela se unen para las ayudas a comercios y pymes

20/05/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela aprobó este martes en un pleno extraordinario habilitar 700.000 euros de ayudas para autónomos y micropymes para intentar paliar los efectos de la crisis del coronavirus en los sectores comercial y empresarial de la ciudad. Y lo hizo por unanimidad de los tres grupos (NA+, que tiene mayoría absoluta, I-E y PSN), algo nada frecuente esta legislatura, ya que todos opinaron que es momento de sumar y ayudar a los ciudadanos. Sí hubo algunos matices de la oposición, sobre todo que no se le ha dejado participar en estas iniciativas y que no se ha hecho un diagnóstico previo con los sectores afectados para elaborar las ayudas.



Unas subvenciones que serán de un máximo de 2.000 euros por adjudicatario en un pago único y que están destinadas a aquellos que han tenido que suspender su actividad por la covid-19, que tengan menos de 10 trabajadores y una facturación anual de menos de 900.000 euros, entre otros requisitos. Además, también se amplían las ayudas para innovación tecnológica de comercios y empresas. Ahora eran del 50% de los gastos con un tope de 1.500 € y pasarán a ser del 70%, aunque con el mismo tope.



La primera en intervenir fue la concejal de Hacienda, Irene Royo, quien explicó que estos 700.000 euros salen de bajas en otras partidas presupuestarias, todas ellas que no se van a poder ejecutar. Son de retribución de personal, mantenimiento de parques y jardines, fiestas de Santa Ana y otros festejos.



A partir de ahí, se pasó a debatir las ayudas extraordinarias para autónomos y micropymes. El concejal de Industria, Carlos Aguado, aseguró que buscan evitar el cierre de empresas, ayudar a autónomos y aportarles liquidez.



Ángel Sanz (PSN) echó en falta haberlas consensuado con los afectados e insistió en que tampoco se ha tenido en cuenta a la oposición, a pesar de haber presentado propuestas.



Olga Risueño (I-E) también incidió en esta última idea y recalcó que no se ha realizado ningún estudio previo. “¿Por qué 700.000 € si todavía hay margen?”, se preguntó en referencia a los 123.000 € que todavía quedan en la partida de fiestas de Santa Ana. Añadió que si se dieran los 2.000 € de tope a todos los solicitantes se entregarían 350 ayudas, aunque dijo que en el IAE hay dados de alta más de 600 establecimientos que han tenido que cerrar.



Aguado respondió que las propuestas de I-E llegaron a finales de abril y que todavía está esperando las del PSN. “No han querido participar, no hemos recibido propuestas”, afirmó. Algo que negó el PSN, que aseguró que las envió al alcalde, Alejandro Toquero, algo que él mismo reconoció. I-E afirmó que aparte de esas propuestas de finales de abril lleva haciendo muchas más desde el principio a distintas áreas. “Casi no hemos recibido respuesta y algunas se han anunciado más tarde por Navarra Suma”, señaló. “Los plazos eran vitales y no podíamos esperar”, puntualizó el alcalde.



En cuanto a las ayudas para la digitalización de comercios, Aguado defendió que es una apuesta a medio y largo plazo porque es el futuro para pequeños comercios, algo en lo que coincidió la oposición, aunque echó en falta que se incrementara la cantidad económica.