Tudela empezará a multar tras ver clientes y terrazas que incumplen

14/05/2020 a las 06:00

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, alertó este miércoles sobre la “incomprensible relajación de algunos ciudadanos” tras la puesta en marcha de las terrazas de los bares y anunció que, después de que la Policía Local haya informado lunes y martes a establecimientos y clientes sobre la nueva normativa sin interponer denuncias, empezará a sancionar a los que la incumplan. “Esto no podemos permitírnoslo de ninguna manera. Seguimos en medio de una pandemia y con riesgo de provocar un rebrote”, recalcó el alcalde, que incidió en que se va a ser inflexible.



Y es que en estos días se ha comprobado el incumplimiento de las normas tanto de clientes que estaban bebiendo de pie junto a mesas como de establecimientos, la mayoría por tener más mesas del 50% de aforo permitido. Las sanciones empiezan desde 601 euros y se incrementan dependiendo de la gravedad.



LAS NORMAS

El Ayuntamiento recordó que es aconsejable que los camareros lleven mascarilla y obligatorio que las mesas guarden 2 metros de distancia. Además, está prohibido apilar mesas junto a las terrazas, permanecer de pie en las mismas o servir bebidas a clientes que no estén sentados. Lo que tampoco se permite son los toneles que se colocan en el exterior o las mesas altas sin silla, algo que se denunciará si se incumple.



Del mismo modo, se sancionará a los que no cumplan el horario de apertura de la terraza, hasta la 1 horas los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, y las 2.30 los viernes y sábados.



“Estas normas no son un capricho del Ayuntamiento de Tudela ni de su Policía. Son normas en medio de una situación crítica que podemos remontar o empeorar. Tanto el personal del Consistorio como las policías son trabajadores, igual que el personal sanitario, y también están agotados. Pido, por favor, que además de sentido común no se haga todavía más complicada su labor. Es por el bien de todos, incluidos los sanitarios, que han estado al límite y a los que no podemos poner de nuevo en jaque con un repunte inesperado”, indicó Toquero.



40 PETICIONES DE AMPLIACIÓN

En cuanto a la posibilidad de ampliar las terrazas, el Ayuntamiento ha recibido 40 solicitudes. Se están analizando caso por caso y ya se han revisado 28 establecimientos, aunque por ahora no se ha concedido ninguna.



Se tendrá en cuenta que no interfiera el tránsito de peatones o tráfico y se exige que los bares expongan un cartel visible con el aforo máximo de la terraza y el número de mesas. “Ayer se hizo un control de este tema y, desde hoy, su incumplimiento conllevará multa”, añadió el Consistorio.



Por otro lado, se va a consultar a la Delegación del Gobierno si se pueden abrir peñas, sociedades gastronómicas y cuartos y en qué condiciones, tras las solicitudes recibidas de algunas entidades.



Todos estos datos se dieron a conocer tras la reunión de seguimiento del estado de alarma, a la que asistió el alcalde, policías, Protección Civil y Cruz Roja.