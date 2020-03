El Reina Sofía lleva sin geriatra un mes tras irse el único sin previo aviso

06/03/2020 a las 06:00

El hospital Reina Sofía de Tudela lleva casi un mes sin especialista en Geriatría, después de que, según indicaron desde la propia Área de Salud, el profesional que trabajaba renunciara a su contrato, “sin previo aviso” para irse a trabajar en otra Comunidad Autónoma.



Sin embargo, esta situación, que ha dejado sin atención a los pacientes, se va a solventar en breve, según indicaron desde la propia Área de Salud de Tudela. Explicaron que ya está confirmado que una nueva geriatra ha aceptado la contratación que se le ofertó, lo que permitirá “reanudar con normalidad el servicio en la unidad de Geriatría, ya que la profesional ha mostrado disponibilidad para incorporarse de forma inmediata”. Añadieron que esta facultativa trabajará en colaboración con el servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra.



Lo que no se sabe es qué incidencia ha tenido la falta de geriatra en las listas de espera, ya que Salud todavía no tiene disponibles los datos de febrero -en enero solo había 8 personas con una espera de 10 días naturales-.



LA OPINIÓN DE UN AFECTADO



Uno de los afectados por esta situación es la madre del tudelano Pablo Viela, que tiene 94 años. “Le empezaron a atender hace dos meses, pero en el último no le ha visto el especialista porque no había. Y su situación ha ido a peor. Nos hemos sentido abandonados”, indicó. Añadió que sí ha recibido muy buena atención de la médico de cabecera. “Mi madre no duerme ni de día ni de noche porque toma mucha medicación y se la tienen que regular. La situación ha ido a peor y nos derivaron al neurólogo, pero nos dijo que eso lo tiene que hacer el geriatra”, indicó.



Viela señaló que en el Reina Sofía le han dicho que la nueva geriatra se incorporará a mediados de mes y que también le han llamado para ofrecerle una consulta en Pamplona el lunes. “Iremos para no esperar a que se incorpore la de Tudela, pero creo que un hospital no puede estar un mes sin especialista. Tudela también es Navarra y hay que dar buen servicio”, dijo.