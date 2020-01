El Gobierno de Navarra anula los 120.000 € de ayuda para el polideportivo de Tudela

16/01/2020 a las 06:00

El Gobierno de Navarra ha anulado la subvención de 120.000 euros que otorgó al Ayuntamiento de Tudela para las obras de mejora de la cubierta del polideportivo. La razón que esgrime es que no ha cumplido con los plazos exigidos en la convocatoria, algo que el consistorio tudelano no comparte. De hecho, este miércoles reclamó que se anule esta resolución y anunció que, en caso de no hacerlo, presentará un recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo. Esta obra se concluyó el 30 de diciembr

