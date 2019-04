Navarra Suma rechaza "la politización del euskera" con la Korrika en las calles de Tudela

Actualizada 05/04/2019 a las 15:57

El cabeza de lista de Navarra Suma al Ayuntamiento de Tudela, Alejandro Toquero, ha rechazado "la politización del euskera que se ha podido ver este viernes por las calles de Tudela con motivo del paso de la Korrika por nuestra ciudad".



Para Toquero, "ver ikurriñas y banderas en defensa de los presos de ETA, en lo que se supone que es un acto de apoyo al euskera, pervierte ese objetivo y le hace un flaco favor al euskera".



"El euskera es un patrimonio de nuestra tierra, pero no debe ser objeto de manipulaciones políticas como las que hemos visto hoy en Tudela", ha defendido el candidato de Navarra Suma en un comunicado.



En su opinión, "el euskera no debería tener banderas, no debería estar politizado, no debería dividir ni discriminar entre navarros como se ha hecho en esta legislatura por el Gobierno de Barkos y el apoyo del alcalde de Tudela".



Y ha asegurado que "mucha gente no aprende euskera precisamente por lo tremendamente politizado que está, como hemos podido comprobar hoy por las calles de nuestra ciudad".

