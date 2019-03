El PSN critica que el alcalde de Tudela "imponga el euskera sin consenso con el equipo de Gobierno"

Actualizada 05/03/2019 a las 15:10

La concejala socialista y candidata a la Alcaldía del PSN en Tudela, Silvia Cepas, ha criticado critica que el alcalde de la capital ribera, Eneko Larrarte, "quiera imponer el euskera en cartelería oficial del Ayuntamiento sin haberlo consensuado en el seno del equipo de Gobierno y en contra de la realidad sociolingüística de la localidad, situada en zona no vascófona".



En un comunicado, ha expuesto que "la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento solicitó una actualización sobre el informe relativo al órgano competente para decidir la utilización de castellano o euskera en las campañas publicitarias del consistorio con el objetivo de emitir cartelería en castellano y euskera para la presentación de los actos para el 8-M; algo que hizo sin informar al grupo municipal socialista, que ha tenido que solicitar por escrito ese informe".



La edil socialista ha señalado que "la Secretaría del Ayuntamiento de Tudela ratificó el informe del letrado del área de servicios sociales, emitido en septiembre de 2017 a instancias de los socialistas, en el que se concluía que en la zona no vascófona toda la publicidad y actuación municipal debía ser en español y por lo tanto ningún órgano era competente para la realización de publicidad y actividad administrativa en vascuence".



"Pero ahora, la nueva notificación de la Secretaría indica que, tal y como recoge el Decreto Foral 103/2017, por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de derecho público dependientes, se establece para la zona no vascófona que las administraciones públicas y sus organismos dependientes podrán utilizar en cualquier caso textos bilingües y el órgano competente para decidir cuál de las dos modalidades posibles usar en cada ocasión (bilingüe o castellano); y a falta de ordenanza propia que lo regule, será el órgano competente para aprobar los eventos que la publicidad promociona o informa, en este caso la Concejalía de Servicios Sociales", ha añadido.



El PSN ha censurado "la opacidad de una decisión que, siendo legal, no se ajusta ni a la realidad sociolingüística ni política de Tudela". "Decisión que se ha hecho sin consenso en el equipo de Gobierno municipal", ha expuesto.



A su juicio, "el alcalde se pliega una vez más a las políticas nacionalistas del Gobierno de Navarra, haciendo un uso institucional del Ayuntamiento de Tudela para los objetivos del mismo". "Y máxime cuando en el Pleno Ordinario celebrado el 28 de enero se solicitó instar al Gobierno foral a derogar el Decreto Foral sobre el uso del euskera en las Administraciones públicas", ha expuesto, para comentar que "el Ayuntamiento se debe a sus vecinos y vecinas y no está al servicio del partido del alcalde ni de la presidenta del Gobierno".

Selección DN+