El Ayuntamiento de Tudela ve "imprescindible" la gratuidad de la AP-15

Actualizada 30/01/2019 a las 13:21

El Ayuntamiento de Tudela considera "imprescindible" la gratuidad de la AP-15, sobre todo para "corregir las desigualdades territoriales que todavía existen en La Ribera, cuyos vecinos son los únicos de toda Navarra que deben pagar por acudir a Pamplona por una vía rápida".



Así se recoge en una declaración institucional en la que el Consistorio insta al Gobierno de Navarra a que establezca los mecanismos oportunos para que la gratuidad sea "total, y que los usuarios no deban hacer frente a gasto alguno".



La declaración, propuesta por el PP, no ha sido apoyada por CUP Tudela-Tutera porque, según señala en un comunicado esta formación, no quieren ser "partícipes de la hipocresía de PP y UPN en este tema".



Tras denunciar "su fingimiento y su sobreactuación", critican que en la propuesta "no dicen que cuando ellos gobernaban y podían haber hecho que fuera gratuita, no lo hicieron, En 20 años no movieron un dedo", ni tampoco que "la gratuidad total hubiera llegado si el PP no la hubiera privatizado en el año 2003".

