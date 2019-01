Actualizada 02/01/2019 a las 10:23

El Ayuntamiento de Tudela no comparte la recomendación del Defensor del pueblo que determina que en los concursos de méritos de las convocatorias de ingreso o provisión de puestos de trabajo en que se valoren idiomas, el conocimiento de euskera no sea menos valorado que el de idiomas extranjeros.

La recomendación tiene su origen en un concurso-oposición para una plaza de subinspector de Policía Local de Tudela publicado el 25 de mayo, en el que el Ayuntamiento puntuó el conocimiento del alemán, francés e inglés con 5 puntos cada uno, y cero el conocimiento de euskera.

El Defensor del Pueblo recomendó que "el conocimiento del euskera no sea menos valorado o puntuado que el conocimiento de idiomas extranjeros (inglés, francés o alemán)".

En su respuesta el Consistorio argumenta que la ley no dice que las Administraciones públicas de la Zona Mixta deberán valorar como mérito el conocimiento del vascuence sino que podrán hacerlo, si dentro de su autonomía local así lo consideran, y por lo tanto, "si en esas zonas no es obligatorio menos aún en las zonas no vascófonas, en las que la ley nada dice al respecto".

El Ayuntamiento de Tudela añade que si llega el momento de convocar plazas en las que se valore como mérito el conocimiento del euskera se tendrá en cuenta la recomendación del Defensor del Pueblo de que "no sea menos valorado o puntuado que el resto de idiomas", pero añade, "hoy por hoy no estamos en ese supuesto".

Su respuesta ha sido cuestionada por el colectivo Administrazioan euskaraz taldea que en un comunicado califica como una "broma" la respuesta del alcalde, Eneko Larrarte, al Defensor del Pueblo, para justificar que no vaya a aceptar su recomendación.

En este sentido critica que diga que "no se trata de que se haya valorado menos el euskera que los otros idiomas. Sino que no se ha valorado".

También discrepa con la interpretación de las leyes que realiza y sostiene que el "euskera, la lingua navarrorum, en toda Navarra, debe tener al menos la misma puntuación, cuando se valoren los idiomas de forma general, que el alemán, francés e inglés".

