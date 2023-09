Tudela estrena su primera ‘Yayacleta’

Tudela ya cuenta con su primera ‘Yayacleta’, un triciclo adaptado para poder llevar a personas con problemas de movilidad a dar paseos por distintos puntos de la ciudad. Conducido por un voluntario, previamente formado con tal fin, permite llevar cómodamente sentadas a dos personas, y su llegada a la capital ribera ha sido fruto de la iniciativa de la Asociación Recicleta Ribera, que ha contado con el apoyo económico de Impotusa para sufragar los alrededor de 8.000 euros de coste. La Real Casa de Misericordia acogió ayer la presentación de este vehículo que estrenaron Natividad García Izquierdo y Rosi Lasheras García, ambas residentes en el citado centro. “Es comodísima, me encanta. Me gustaría pasear por distintos lugares de Tudela”, afirmó la primera, una vez finalizado el paseo por el jardín de la residencia. “El viaje ha ido de primera. Se va estupendamente y me parece un invento precioso”, comentó Lasheras.

La presentación de la ‘Yayacleta’, coincidiendo con el inicio de la Semana de la Movilidad, corrió a cargo de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite; Abel del Rey, responsable de Recicleta Ribera; y Cristina Gallo, de Biciclistas de Corella, que actualmente ostenta la presidencia de la Asociación ‘En bici sin edad’, un movimiento internacional nacido en Dinamarca cuyo objetivo es dar la oportunidad a personas mayores o dependientes de andar en un triciclo adaptado para ello.

El acto contó con la presencia de ediles del consistorio tudelano, Óscar Pérez, director de la Real Casa de Misericordia, y residentes del centro, entre otros.

Además de presentar la ‘Yayacleta’, se dio a conocer ‘En bici sin edad’, a la que se ha adherido Recicleta Ribera, pasando a formar parte de la misma. Con esta incorporación, como expuso Gallo, son 3 localidades navarras las que forman parte de la misma: Corella, la primera que se incorporó, con Biciclistas de Corella; Estella (IES Tierra Estella); y Tudela (Recicleta Ribera).

Por otra parte, la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno foral, Berta Miranda, y Abel del Rey firmaron un nuevo convenio de colaboración entre el Gobierno foral y Recicleta Ribera -es el tercero de estas características-.

VOLUNTARIOS

Abel del Rey explicó que en Recicleta Ribera “buscamos que la movilidad sea un derecho para todos”. Añadió que esta primera ‘Yayacleta’ en Tudela, ya que espera que se pueda contar con más en el futuro, ofrecerá paseos “a todas las personas con problemas de movilidad, vivan o no en las residencias, ya que ofrece trasladarse de forma segura y sostenible sin importar la edad”. Invitó a “todos los que quieran” a participar en el cursillo dirigido a mayores de 16 años para formarse como conductor de este triciclo adaptado, que tendrá lugar el próximo sábado, a las 10 horas, en la Real Casa de Misericordia. “Es importante tener voluntarios para llevar la ‘Yayacleta’ y también tener más voluntarios para acompañar en las salidas. Una vez que sepamos los voluntarios que tenemos haremos el programa de salidas en ‘Yayacleta’”, expuso.

María Chivite reivindicó el “esfuerzo colectivo que estamos haciendo en Navarra para fomentar la movilidad sostenible de niños y mayores” y destacó la apuesta del Gobierno foral al respecto. Dijo que el convenio con Recicleta conlleva una ayuda de 12.000 € del Ejecutivo “para extender el uso de la bici en la Ribera”, y agradeció la labor del voluntariado y asociaciones.