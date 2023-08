SUP pide reformar la comisaría de Policía Nacional o crear una nueva

El Sindicato Unificado de Policía en Navarra (SUP) afirmó que el edificio de la comisaría de Policía Nacional en Tudela, ubicado en la plaza Padre Lasa y que data de la década de los años 50 del siglo XX, “se ha quedado obsoleto para cubrir las necesidades que demanda un adecuado servicio al ciudadano”.

Añadió que la lista de deficiencias que presenta “es interminable”, citando, entre otras, “un acceso a las instalaciones de personas con discapacidad inexistente, con innumerables barreras arquitectónicas en el resto del edificio que, entre otras cosas, carece de ascensor”.

Indicó que entrar en la citada comisaría “es como hacer un viaje en el tiempo” ya que “te encuentras con las típicas instalaciones de los años 80”. Señala que estas dependencias no disponen de espacio suficiente para dar cabida a los numerosos servicios que se prestan. “El Grupo de Extranjería realiza cada vez más trámites sin apenas espacio; la Oficina de Denuncias está ubicada en un habitáculo muy reducido y no dispone de baño público; las puertas, ventanas y persianas se encuentran en unas condiciones ruinosas; y los vestuarios de los policías son inadecuados, pequeños, carentes de servicios, con una sola ducha para 80 policías y con taquillas diminutas en las que no caben ni las botas del uniforme”, explicó.

Para este sindicato, sólo la construcción de una nueva Comisaría o la reforma integral de la actual permitirá ofrecer a la ciudadanía de Tudela “un servicio adecuado”. El delegado del SUP en Tudela señaló que “hay que proponer a la Dirección General de la Policía “la reforma integral del edificio” o buscar parcelas para una nueva Comisaría “que no solo acabe con las condiciones de trabajo lamentables que padecen los 80 policías que forman parte de la plantilla, sino que, sin duda, redundará en la mejora del servicio”.