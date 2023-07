Flores para Santa Ana

Rojas y blancas, como los colores de la fiesta. Así eran las flores que los tudelanos colocaron este martes ante la imagen de su patrona instalada en la plaza Vieja. La tradicional ofrenda floral, organizada por la peña La Teba, cumplió con las expectativas de quienes se acercaron para rendir homenaje, un año más, a Santa Ana.

El punto de partida del acto fue la plaza Mercadal. Los participantes en los almuerzos más tardíos esperaban sentados a que la comitiva de los vecinos con sus flores se abriese paso entre los tudelanos que llenaban la calle. “Yo llevo viniendo muchas ediciones; muchísimas”, explicaba Coral Ortega. Pertenece a la Asociación de Mujeres del barrio de Lourdes y con su particular pañuelico verde anudado al cuello explicaba cómo ahora intentan inculcar la tradición de la ofrenda a las nietas de las mujeres de esta asociación. “Hace mucha ilusión ponerle las flores a la patrona”, sentenció.

Íñigo Castellano, presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Las figuras de Sancho el Fuerte y Sancha, Catalina de Foix y Juan de Labrit y Oneca de Velázquez e Íñigo Arista abrían la comitiva floral. “Estamos muy contentos; nos hace mucha ilusión bailar hoy -por este martes-”, explicaba, presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tudela . “La gente responde, eso se agradece”, reflejó.

La ofrenda tiene algo más de 50 ediciones de vida y ya se ha convertido en “algo de Tudela”, explicaba Miguel Ángel García, de la Peña La Teba. “El tiempo ha acompañado para poder celebrar este acto tan carismático”, expresaba. A la espera de cerrar el recuento, se prevé que la ofrenda de este año sea similar a la del pasado. Unos 3.000 ramos para adornar a la patrona en el preludio de su día grande. “Nos gustaría que esto se hiciera más grande cada año. Esto emociona”, sentenció García.

No faltaron a la cita curiosos y vecinos a los que la hora del acto les pilló tomando el vermut. “Llevo participando todos los años desde que se instituyó, cuando yo todavía era pequeña”, señalaba Conchita Garro (66 años). “A mí me encanta venir a dejarle flores a Santa Ana y he intentado inculcar esta tradición a hijos y sobrinos, también a mis nietos”, sentenció.

Los hay quienes lo hacen por costumbre. Valeria y Claudia Arnedo, de 8 y 6 años, respectivamente, participan en la ofrenda desde bebés. “Desde pequeñas le ponemos las flores”, explica la hermana mayor. Aunque, cuenta la pequeña, que a ella lo que más le gusta es ver cómo bailan antes los gigantes. “Y luego nos vamos a tomar el vermut”, explicaban a la vez que un aplauso irrumpía en la Plaza Vieja. El manto de la patrona estaba completo para celebrar, un año más, las fiestas en su honor.