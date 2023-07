Jesús Marquina: "Me he sentido una persona demasiado grande para lo que yo soy"

Me he sentido una persona demasiado grande para lo que yo soy pero enormemente agradecido por el cariño de la gente que no podré devolver nunca. Ahora, rápido, a comenzar la fiesta que es lo que la gente quiere. Quiero dar las gracias a Toquero por haberme concedido este enorme honor.