La Lotería Nacional deja un premio de 1,2 millones de euros en Tudela

Tudela el pasado sábado. Y lo hizo cargada de dinero, ya que el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional, el número 43.695, se vendió íntegramente en la capital ribera, en concreto en la administración nº 2, la más antigua de la ciudad, situada en la calle Concarera. En total, fueron 1,2 millones de euros repartidos en 100 décimos (12.000 euros cada uno)y, además, con la alegría añadida de que se trata de un número que se vende al completo a abonados desde hace muchos años. Y una alegría que fue más especial en el bar Kanguro, en el barrio de Lourdes de Tudela, donde hay entre 40 y 45 clientes que siempre compran este décimo. La suerte sonrió ael pasado sábado. Y lo hizo cargada de dinero, ya que elel número 43.695, se vendió íntegramente en la capital ribera, en concreto en la, la más antigua de la ciudad, situada en la calle Concarera. En total, fueronrepartidos en 100 décimos (12.000 euros cada uno)y, además, con la alegría añadida de que se trata de un número que se vende al completo a abonados desde hace muchos años. Y una alegría que fue más especial en el, en el barrio de Lourdes de Tudela, donde hay entre 40 y 45 clientes que siempre compran este décimo.

Ayer, el que no podía ocultar su emoción era el artífice de todo esto, el responsable de la administración nº 2 de Tudela, Alberto Gracia López, que lleva más de 10 años al frente de este negocio ubicado frente al Mercado de Abastos. “Es un número abonado desde hace muchos, muchos años. En el bar Kanguro del barrio de Lourdes, pero también entre muchos tudelanos que, en algunos casos, lo han heredado de padres a hijos, abuelos... Son todos clientes de toda la vida de Tudela, aunque igual tres o cuatro de fuera”, señalaba.

HACER FELIZ A LA GENTE

Y recordaba cómo vivió el momento en el que se enteró de que el número había resultado premiado. “El sorteo es hacia las 13 horas y lo solemos ver por un canal interno de Loterías. Cuando estábamos para cerrar vi en la tele el décimo con nuestro número y dije: ¿cómo, es el nuestro? Se lo comenté a mi mujer, llamamos a Pamplona , todavía no sabían nada, pero nos lo confirmaron. Y ya, tras cerrar, con los nervios, subí al bar Kanguro. Era la hora del aperitivo y la fiesta y la alegría fue completa. Son 12.000 euros por décimo, igual no mucho, pero siempre es una alegría”, añadía Gracia.

Y es que el principal objetivo de un lotero no es otro que dar premios. “Para nosotros dar 1,2 millones de euros y repartidos entre 100 personas es mucha más alegría. Eso es lo bonito, dar un premio y que esté lo más repartido posible, y, además, a gente conocida. Hoy a la mañana -por este lunes- ha ido viniendo la gente muy contenta y preguntando cómo se cobra, ya que hay que ir al banco porque en la administración esos importes no podemos”, explicaba, al tiempo que reconocía que a él no le ha tocado nada. “Pero hemos hecho feliz a la gente”, insistía.

Alberto Gracia recordaba otros premios que ha entregado, como hace dos años, cuando vendió en un sorteo especial de julio cuatro décimos agraciados con 60.000 euros cada uno. “Pero entonces no sabíamos ni a quién se vendieron. Esta vez son todos conocidos”, concluía.