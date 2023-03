Ángel Sanz (exportavoz del PSN en Tudela): "Estoy decepcionado con María Chivite"

Tras casi cuatro años como concejal y portavoz del grupo municipal socialista en Tudela, Ángel Sanz Alfaro se despidió de estos cargos en el pleno celebrado el lunes, “emocionado por todas las muestras de cariño que he recibido, muchísimas, tras comunicar mi decisión, por lo que estoy totalmente desbordado”. Hoy, tras haberse dado de baja en el PSN en enero, hará efectiva su renuncia como edil al conocer que preparan un nuevo cabeza de lista para las próximas ediciones a sus espaldas. “Considero que las cosas no se hacen así. La valentía en política se manifiesta de muchas formas, lo mismo cuando aceptas encabezar la candidatura como cuando decides que lo mejor, lo más honrado y digno es dimitir”, asegura.

Ha afirmado que desde junio ha intentado hablar de este tema con la presidenta María Chivite, sin éxito.

La decisión que he tomado no es de rabieta ni de enfado, como parece ser que ha dicho el secretario de Organización, Ramón Alzórriz. Lo que he sentido es más que nada la decepción hacia lo que es la figura de María Chivite. Nos conocemos desde hace un montón de años. Hubiera esperado que esas veces que yo insistía y que quería hablar con ella porque entendía que algo estaba pasando y que quería dar continuidad al proyecto que yo había iniciado, me recibiera o contestara a los mensajes. Siempre he considerado que teníamos una relación personal aparte de la política, por lo que, en este sentido, sí que es decepción total y absoluta. No me ha recibido ni se ha puesto en contacto conmigo para intentar solucionar este tema. Estoy decepcionado con ella.

¿Cómo supo que el partido buscaba otro candidato para Tudela?

No por una fuente oficial del PSN. Estuvo haciendo toda estrategia de buscar candidato a mis espaldas. Me enteré y me reuní con Alzórriz en un acto celebrado en Tudela en noviembre. Le pregunté qué está pasando. No le quedó otra que contestarme que era verdad. Le respondí que no habían tenido en cuenta mi trabajo, esfuerzo y sacrificio. Entiendo que las cosas no se hacen así. Si es una decisión democrática en la que consideran que no tengo que ser el cabeza de lista no queda otra que aceptarlo, pero creo que no es de recibo que, a tus espaldas, después de haber trabajado y defendido como lo he hecho todos los valores e ideas del PSN, te enteres de que se está buscando a una persona. De hecho, esa persona les ha dicho que no. Quien al final vaya a ser el candidato o candidata no es la primera opción que ellos han estado contemplando.

¿Fue su único encuentro con Alzórriz sobre este tema?

He hablado en tres ocasiones con él sobre este asunto. Le dije que tenía una decepción y presenté el 9 de enero la carta en la que me daba de baja como afiliado. Tras esa carta María Chivite no me llama para interesarse por la situación. Entiendo que la presidenta tiene muchas cosas que hacer y muchísimo más importantes que hablar con un portavoz, pero también que dentro de su cometido como secretaria general del partido era intentar solucionar. No me parece que sea de recibo que no me haya recibido porque no me lo merezco por el trabajo realizado y porque siempre la he defendido y creo, además, que es una buena presidenta. Yo sí que me he puesto en contacto con diferentes dirigentes del partido y todos han dicho que soy una persona muy trabajadora y que intentase solucionarlo, pero no ha sido así. O sea, el nivel de entendimiento entre Ramón Alzórriz y yo ha sido totalmente nulo.

¿Qué argumento le dio para prescindir de usted?

Me dijo que había trabajado mucho y que desde Pamplona estaban muy contentos con mi labor. Entonces, ¿por qué lo eliminas?, decía yo. Comentó que se quería hacer una apuesta fuerte, como se ha hecho en Pamplona con Elma Saiz, y que iban a buscar otro perfil, que no sé exactamente cuál es porque no me lo comentó. Por lo que me dijo, María Chivite estaba al tanto de todo. No sé, al final, a quién pondrán porque, como digo, su primera propuesta obviamente no va a ser. Le comenté que yo era leal al partido y, sin embargo, ellos no estaban teniendo lealtad para conmigo porque llevaba cinco meses enterándome de que se estaban reuniendo para proponer a otra persona. No le quedó otra que reconocérmelo.

¿Cómo se siente tras lo ocurrido?

La persona que sea finalmente el candidato o candidata del PSN en Tudela no tiene absolutamente nada de culpa en este proceso, ni muchísimo menos, pero he sentido que cuando mi partido me solicitó ayuda para ser concejal en Olazagutía en los tiempos en que llevaba dos escoltas cobrando 42 euros al mes, acepté. No veo yo al señor Alzórriz cobrando 42 euros al mes en Olazagutía. También acepté cuando me propusieron ser cabeza de lista en Tudela tras la problemática surgida con la renuncia de Silvia Cepas. Y sin embargo, considero que no han estado a la altura de las circunstancias. Yo no quería ningún puesto en el Parlamento de Navarra. Lo que pedía era volver a encabezar un proyecto que inicié hace 4 años porque teníamos ya el conocimiento de todos los temas municipales que es lo que se necesita en el Ayuntamiento. En mi despedida en el pleno, el alcalde, Alejandro Toquero y la edil Olga Risueño (I-E) me dijeron que había trabajado de la mejor manera posible. Creo que en PSN no se ha respetado mi trabajo.

¿Piensa dejar definitivamente la política?

Me desvinculo directamente, por el momento, de toda política, pero no descarto el día de mañana, si encuentro un proyecto que sea acorde con mi pensamiento y de ver qué es lo mejor para los tudelanos y tudelanas, colaborar con algún tipo de asociación, porque no solo en política están los partidos. Me voy con la sensación de haber hecho bien el trabajo, con el reconocimiento de la ciudadanía, asociaciones, y el tejido asociativo de Tudela, pero desgraciadamente no veo el reconocimiento de mi partido.

DNI

Fecha y lugar de nacimiento: Tudela (24-12-1977).

Trayectoria profesional: Trabaja desde hace 25 años como técnico en Emergencias Sanitarias en una ambulancia del 112 y, además, desde hace 6 años como técnico superior en Imagen para el Diagnóstico en el servicio de Radiología del Hospital Reina Sofía de Tudela.

Trayectoria política: Ha estado afiliado al PSN unos 18 años en diferentes etapas. Fue secretario general de Juventudes Socialistas, concejal en Olazagutía en la legislatura de 2007 a 2011, y edil y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Tudela durante esta legislatura.

"La agrupación socialista de Tudela es débil y está dividida"

Ángel Sanz reconoce que comenzó a sospechar que “aquí algo está pasando” cuando se nombró, después de iniciarse la actual legislatura de 2019, la gestora para coordinar la renovación de la secretaría general de la agrupación socialista de Tudela, al dimitir Silvia Cepas de la misma unos meses después de haber renunciado también esta edil a encabezar la lista del partido en las elecciones de ese año tras haber sido elegida las primarias.

¿Por qué esa sospecha?

La gestora se nombra cuando ya habíamos iniciado la legislatura. En ese momento la agrupación estaba dividida, como ahora, porque es débil y está dividida. Quien presidió esa gestora fue Jorge Aguirre y pone en la misma a Beatriz Ochoa y Juan Antonio Román -los dos ediles que, junto al propio Sanz forman el grupo municipal socialista de Tudela-. Dije a Aguirre que a mí, que era el portavoz, no me ponía, y ya empecé a sospechar un poco. Luego se nombró el comité local, en el que se elige secretario general a Carlos Gimeno -actual consejero de Educación-. Me puse a su disposición, porque así lo entiendo al ser portavoz del grupo municipal, y me dice que cuenta conmigo. Yo formaba parte del comité, como miembro nato. Lo que me sorprende es que forman un grupo de WhatsApp y no me dijeron en ningún momento ser miembro del mismo. Yo no estaba y no será porque no dije de entrar. Iba a esas reuniones, daba cuenta de los asuntos porque trabajaba y conocía todos los detalles del Ayuntamiento, exponía, y ya está.

¿A qué atribuye esa división que dice en la agrupación?

Somos pocos afiliados, no sabría decir cuántos porque nunca he accedido al censo, pero en torno a los 60. En la anterior legislatura se presentaron dos candidatos y los votos no fueron aplastantes de un lado frente al otro. Al final, es una agrupación dividida pero no solo de ahora y por mi tema, porque ahora me ha tocado a mí y mañana, si las cosas no cambian, le tocará a otro; sino que es una decisión que está enquistada, y en Pamplona podrán decir que ya se está empezando a trabajar y tal, pero bueno, teniendo en cuenta lo que ha sido el PSN en Tudela... Cuando yo entré fue cuando Javier Monzón era el candidato a la alcaldía. Desde entonces, siempre ha habido problemas. Quitaron a Ángel Sada, luego renunciaron las candidatas Cristina González -en 2015- y Silvia Cepas -2019-. Entiendo que dentro de las funciones del propio PSN está también cuidar al afiliado y, sobre todo, respetar el trabajo de un portavoz.

Y cómo ha sido esa labor de los tres ediles del grupo municipal...

Mayoritariamente me he encontrado solo en muchas ocasiones en el grupo municipal porque no he tenido equipo. No es que no haya habido una buena relación. Si me hubiera dedicado únicamente a ‘cubrir el expediente’ hubiera sido mejor para mí. Pero soy una persona muy comprometida y he estado trabajando mucho y, bueno, entiendo y respeto que el resto de gente no sea así, pero muchas veces me he encontrado solo en el grupo.

¿Cuáles cree que han sido sus aciertos y errores estos 4 años?

Me quedo con el reconocimiento del trabajo realizado por parte de la ciudadanía, los trabajadores municipales y el tejido social. Ha sido una legislatura muy dura en el sentido de que se han dicho muchas mentiras por parte del equipo de Gobierno (NA+), en el que hay gente que trabaja y gente que no trabaja nada. En cuanto a errores, que quizás hay veces que debería haber contado hasta tres antes de decir según que cosas, pero me puede el sentido de la responsabilidad.