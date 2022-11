Tudela creará un censo de solares y edificios en situación de abandono

El concejal Zeus Pérez (NA+) explicó que la mayoría de las exigencias ahora reflejadas ya se tenían que cumplir por legislaciones superiores, pero que ahora se concretan en una ordenanza propia para la ciudad.

Añadió que, una vez que entre en vigor, habrá seis meses para que los propietarios de solares y edificios en situación de abandono puedan inscribirse de forma gratuita y, en caso de que no lo hagan, será el Ayuntamiento el que los incluya de oficio. Se revisará una vez al año.

El texto recoge la obligación de limpieza y mantenimiento de solares y edificios y abre opciones para sus dueños.

CESIÓN DE SOLARES

Una es la cesión de solares al Ayuntamiento de forma provisional para que sean destinados a espacios libres públicos, aparcamientos y otros usos. Será el consistorio el que asuma su mantenimiento.

Además, y en caso de que así lo quieran sus dueños, el Ayuntamiento asumirá la limpieza de solares y mantenimiento de edificios necesarios para asegurar la seguridad y salubridad repercutiendo luego el coste a sus propietarios. En caso de que, a pesar de todo, no lleven a cabo este mantenimiento, lo hará el Ayuntamiento de forma subsidiaria repercutiendo también el coste.

La ordenanza también marca, entre otros aspectos, que los solares se deberán desbrozar al menos una vez al año (antes del 1 de junio) y concreta también tipos de vallados y otros aspectos.

El concejal Zeus Pérez dijo que la situación de solares y edificios abandonados “no es algo nuevo, forma parte de la herencia recibida”, en referencia al anterior equipo de gobierno de I-E, PSN y Tudela Puede. Y calificó la ordenanza como “una herramienta de control para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios de solares vacíos y edificios abandonados, tanto públicos como privados”. Añadió que establece mecanismos para que desde la administración se facilite su cumplimiento para “mejorar la seguridad, salubridad y paisaje urbano de Tudela”.

Juan Antonio Román (PSN) calificó de pertinente la ordenanza porque la normativa municipal apenas regula este tema y es importante para mejorar las condiciones de calles y edificios.

Y Olga Risueño (I-E) afirmó que es “útil y adecuada”, aunque negó que en la anterior legislatura no se hiciera nada. “Hubo actuaciones blandas, como en un solar frente a la calle Magallón, y Navarra Suma no siguió con ello”, señaló.

Añadió que es “tan importante hacer ordenanzas como cumplirlas” y se refirió a la de civismo citando que sigue habiendo problemas a pesar de su entrada en vigor. “El papel lo aguanta todo”, dijo, y preguntó qué pasará con los solares que ahora están vallados y no cumplen la nueva normativa, ya que no está reflejado en la ordenanza. Zeus Pérez dijo que se tendrán que adaptar progresivamente a la normativa, y luego matizó que se estudiará esta cuestión y que este aspecto se podría incluir tras el periodo de alegaciones.

INFRACCIONES



Leves (de 300 a 750 €). Incumplir con el mantenimiento de solares y edificios limpios de basura; que haya vegetación o restos que puedan alimentar animales; deterioro del vallado; o no hacer la limpieza y mantenimiento.



Graves (de 751 a 1.500 €). Arrojar residuos a solares vallados; que no esté vallado el solar; incumplir labores de desinsectación, desinfección o desratización; no corregir deficiencias; incumplir una orden de ejecución; o tres infracciones leves en un año.



Muy graves (de 1.501 a 3.000 €). Empleo de la quema como sistema de limpieza; incumplir requerimientos que supongan más de una infracción grave; cometer tres infracciones graves en el mismo solar.